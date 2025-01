As bolhas da Terra e da grade sob um pico subaquático chamado axial casado, localizado a 480 quilômetros (300 milhas) da costa do Oregon, com a mudança de diagramas que se referem a conflitos iminentes.





Isso levou os cientistas a prever que o vulcão submerso romperá antes do final de 2025.





“Axial é o vulcão mais ativo no nordeste do Pacífico que talvez algumas pessoas não saibam, porque estão escondidas sob o oceano”, disse o vulcanologista Bill Chadwick disse Jenn Chávezin no podcast da transmissão pública de Oregon.





A estrutura do escudo do pico submerso indica que a montanha se formou a partir de lava fina. Isso significa que a erupção simplesmente se abrirá para a superfície, em vez de explodir, permitindo que a magma escorra e crie um novo fundo do mar, para que, felizmente, ele não produza nada dramático como um tsunami.

https://www.youtube.com/watch?v=vfdnjmsdujo Lossfulcreen = “DeitofullScreen” Frameraber = “0” >>

Pesquisadores que monitoram este vulcão submarino desde 1997 observaram recentemente o número de terremotos nas proximidades centenas por dia.





A taxa de atividade sísmica do Axial Count-Coutary aumentou regularmente por pelo menos 6 meses, mas “ele não pode fazer isso para sempre”, Chadwick e seu colega, geofísico da Universidade de Caroline du Nord Scott Nooner, explicar Em um artigo do blog.

Embora essa erupção inevitável seja improvável que a ameaça aos seres humanos possa ajudar os pesquisadores a prever melhor eventos vulcânicos mais perigosos.





A montanha subaquática terminou três vezes nos últimos 30 anos, especialmente em 1998 e 2011. Lançou a última vez em 2015, e o Marité agora atingiu o mesmo tamanho de inflação que precedeu este evento.





O inchaço é causado pela pressão da subida do magma, forçando a superfície da montanha a ser levantada.

UM Estudo recente Os dados sísmicos identificaram vários tanques de magma sob o vulcão. Eles estão sentados assimetricamente na crosta superior da terra sob as camadas de basalto e Gabro – magnésio grosso e rochas ricas em ferro.





A equipe também identificou a conexão que ligava o teto do tanque principal de magma com as rachaduras eruptivas no fundo do mar. Mas ainda há muito mais para trabalhar.

“O motivo da conexão entre a área com uma forte menção e o desenvolvimento de rachaduras eruptivas perto da parede oriental de Caldeira em 1998, 2011 e 2015 permanece clara”, o geofísico da Universidade de Oil Chinese Jidong Yang e seus colegas Escreva em seu artigo.





O submarino axial é onde o Juan de Fuca A placa tectônica atende ao Placa do Pacífico. Aqui, O novo fundo do mar está se espalhando gradualmente A partir dessa costura curva – uma crosta fresca do oceano ejetada pela pressão das placas de colisão.





“Esperamos que as lições que aprendemos aqui possam ser aplicadas a vulcões em todo o mundo”, ” disse Chadwick.

A nova pesquisa foi publicada em Natureza.