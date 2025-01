O Windows 11 pode oferecer opções rápidas para enviar arquivos, evidências manchadas na última prévia para construir

A Microsoft lançou uma visualização construindo o Windows 11 na semana passada e parece incluir um novo método para compartilhar arquivos do File Explorer para telefone ou email. Um novo recurso chamado “Drag Tray” funciona como arquivos compartilhando em smartphones e permite que os usuários compartilhem arquivos de desenha -os até a parte superior da tela. Esse recurso não aparece na versão de atualização das notas, no entanto, foi verificada por muitos usuários no Windows 11 Insider Preview Build 22635.4805.

Windows 11 Novos Recursos de compartilhamento de arquivos

10 Usuário Phantomofearshar (@phantomofearsarth) O experimento da Microsoft com um novo arquivo, compartilhando a interface do usuário no Windows 11. Um usuário encontrou o novo para puxar 22635.4805 no Windows 11 INSIDER Visuew Build 22635.4805 no Windows. Esse recurso permite que os usuários compartilhem arquivos com uma variedade de aplicativos de simplesmente desenha -os pelo File Explorer na borda superior da tela. Quando o arquivo está próximo da parte superior, uma bandeja e aberta com diferentes opções de compartilhamento disponíveis, permitindo que os usuários anexem automaticamente o arquivo.

O experimento da Microsoft com uma nova interface do usuário de compartilhamento de arquivos no Windows 11: “Drag Tray”. Enquanto desenham os arquivos na bandeja aparece na tela superior quando você puxa aqui para compartilhar dica e lista alguns aplicativos. Possui mais opções para abrir uma folha de ações. (Occult, beta 22635.4805) pic.twitter.com/lxpktwkzu2 – Phantomofearth ⛄ (@phantomofearth) 24 de janeiro de 2025

O usuário também compartilhou um vídeo mostrando como o recurso Funciona e o recurso de bandeja de arrasto mostra os aplicativos da Microsoft como Outlook, Link para o telefone: o e -mail para compartilhar o arquivo. Esse recurso funciona da mesma forma com o seguinte arquivo e pastas no Android e iOS.

A Microsoft não menciona no arrasto de suas notas de liberação para atualizar, mas as notas fantasmas que podem ser ativadas usando um aplicativo de terceiros chamado ViveTool e digitando ” / Enable / ID: 45624564,53397005″ e reiniciando o PC. O recurso de bandeja de arrasto deve ir para o lançamento geral do Windows 11 em breve.

Microsoft lançado Insider Visualizar Build 22635.4805 (versão beta) em 24 de janeiro. Siga o arrasto e a bandeja, a Microsoft adicionou impressão instantânea e correções aos problemas da marca na versão mais recente.