O3, Mini AI Modelo para Deleaes O3-Minu

O CEO da Openai, Sam Al Altman, foi feito para vários anúncios para usuários do ChatGPT no domingo. Os exemplos de inteligência artificial da série O3 (IA) que são revelados em dezembro de 2024 para uma prévia da pesquisa, agora testemunho de seu primeiro lançamento global. Altmar disse que o modelo O3-Mini AI estará rolando para os assinantes da resolução, bem como no nível livre de sua plataforma. Além disso, o CEO também é revelado que o operador de agente de IA lançado recentemente estará disponível para conversar com mais usuários pela primeira vez.

O3 ai modelo AI primeiro

Em depois Em 10 (Preterly to Twitter), Altman revelou que o último motivo, a série Focus Great Language Model (LLM), O3, estará em terra gratuita e AI Chatbot. Mark, O3 é um sucessor dos modelos da série O1 da empresa.

A O3 Series OpenAI introduziu, compreendendo O3 e O3-mini, em seu cronograma de remessa de 12 dias de Natal em dezembro. Na época, a empresa de IA disse que o novo exemplo de IA não oferecerá melhor desempenho em comparação com o antecessor e não poderá concluir os serviços complexos em codificação, matemática e processamento de linguagem natural. No entanto, toda a sua gama de capacidades e avaliações de prova não são reveladas.

Altman foi ilustrado no ChatGPT Free Tier e também obtenha acesso ao modelo O3-Mini, embora seja provável que seja de altas restrições. Por exemplo, o modelo O1 no tempo livre estava disponível com cinco consultas por dia. Ao mesmo tempo, o CEO do OpenAI revelou que mais assinantes receberão 100 consultas por dia com a O3-mini.

Strike, Altman também vários anúncios futuros para o Chatgpt mais assinantes. Primeiro, o OpenAI em breve para levar seu agente da AI da operadora aos assinantes pagos. Atualmente, o agente está disponível para assinantes nos EUA como uma prévia de pesquisa. Pode executar serviços autônomos on -line com base em um pronto, devido a um usuário e pode ser usado para rolar os ingressos on -line, reservar a mesa em um restaurante ou comprar um produto online.

Além disso, os usuários Chatgpt e prometeram que o próximo agente de IA lançará uma empresa disponível para eles no primeiro dia de lançamento. Esta não é a causa do operador, que só foi transferido para os assinantes.

O Paint altmar também ilustrado, pois os usuários terão aumento da versão no modelo da série O3, apelidado de O3 em vez dos próximos dias.