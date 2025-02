Objetos antigos de 50.000 anos atrás revelam símbolos misteriosos

Os pequenos cortes e ranhuras que decoram certos artefatos humanos antigos não são apenas acidentes, de acordo com certos arqueólogos. Eles poderiam ser sinais precoces de criatividade e pensamento simbólico em nossos ancestrais de pedra.





Um novo estudo liderado por pesquisadores da Escola Hebraica de Jerusalém em Israel determinou que vários ex -artefatos humanos fabricados no Região do Levante Entre 50.000 e 100.000 anos atrás foi projetado com sutil novamente “gravuras intencionais. “”





Hoje, a região em ascensão inclui a ponte da Terra entre a África e a Eurásia – então, naturalmente, foi um dos primeiros julgamentos de nossos ancestrais na África que há todos esses milênios. Foi aqui que começamos a melhorar nossa produção de ferramentas, mas pode haver mais nessas ferramentas do que sua função.





Sob o microscópio, pesquisadores da Escola Hebraica de Jerusalém descobriram que certas ferramentas de pedra levantina contêm concepções geométricas claras. As linhas não são apenas marcas de hackear, como outros especialistas argumentaram no passado; Eles precisariam de intenção, planejamento e execução.





Duas das ferramentas de pedra analisadas foram fabricadas usando a técnica de disparo de Levallois da era do aumento da pedra, na qual um núcleo de pedra de pederneira é essencialmente explodido para fazer um ponto que pode cortar e hackear. Uma ferramenta data de Paleolítico médioEnquanto a outra data de 100.000 anos atrás.





Como conchas ornamentais, pintura ocre ou outros artefatos gravados em cascas de ovos de pedra, osso ou avestruz, essas gravuras podem indicar comportamento humano simbólico não funcional – uma ponte precoce entre beleza e utilidade.





No passado, alguns especialistas interpretaram as gravuras nessas mesmas ferramentas de Levantine que “proto-estética“, O que significa que eles foram esculpidos porque tinham um modelo visual agradável, não necessariamente simbólico.





É difícil, se não impossível, provar as intenções de pessoas que viveram dezenas de milhares de anos, mas os autores da análise mais recente suspeita de história do que um modelo simples visualmente agradável.





“O pensamento abstrato é uma pedra angular da evolução cognitiva humana”. disse Arqueólogo e principal autor Mae Gooder-Goldberger.





“As gravuras deliberadas encontradas nesses artefatos destacam a capacidade de expressão simbólica e sugerem uma sociedade com capacidades conceituais avançadas”.

As conclusões da equipe são baseadas em uma análise meticulosa dos núcleos de pederneira de pedra em comparação com outros antigos artefatos de pedra feitos na região em ascensão.





Os dois núcleos de pedra comparados por Gooder-Goldberger e sua equipe são outros incomuns encontrados em Levantine porque mostram padrões gravados em suas superfíciesComo um ventilador radiante de linhas.





Por outro lado, as incisões feitas em uma lâmina da caverna Amud, construídas há mais de 55.000 anos, não são perfeitamente espaçadas ou criam um modelo claro.

As linhas geométricas das ferramentas em ascensão são agrupadas em alguns “Áreas de interesse“, E alguns são dissecados pelas eliminações do floco, o que sugere que eles foram gravados Antes A última etapa nas escalas, não uma vez que a ferramenta é usada.





Outro artefato de pedra, um folheto de Levantine, foi analisado porque foi feito sem utilidade conhecida cerca de 54.000 anos atrás. Sua superfície também hospeda padrões geométricos semelhantes aos núcleos crescentes.

Com base nas semelhanças entre os artefatos de pedra encontrados nos três locais do Levante, Gooder-Goldberger e seus colegas pensar Suas decorações foram produzidas por “ferramentas não restauradas em bordas afiadas (provavelmente ferramentas de pedra) aplicando um único golpe por incisão”. Dizem que essa técnica sugere “intenção e criatividade”.





Se os autores estiverem certos, algo diferente de subsistência e sustentabilidade pode ter liderado a construção dessas ferramentas de pedra e a intenção de seus knappers todas essas dezenas de milhares de anos.





“A metodologia que usamos não destaca a natureza intencional dessas gravuras”, ” disse O arqueólogo João Marreiros, do Centro de Arqueologia de Leibniz, na Alemanha, “mas também prevê uma estrutura comparativa pela primeira vez para estudar artefatos semelhantes, enriquecendo nossa compreensão das sociedades do paleolítico médio”.

O estudo foi publicado em Ciências Arqueológicas e Antropológicas.