Obtenha esta oferta imbatível em um controlador sem fio Xbox enquanto dura

Se você olhar além dos suspeitos do costume, como Amazon e Melhor compraExistem muitas ofertas ocultas esperando nos varejistas nas quais você talvez não tenha pensado. Embora você possa associar a Lenovo a laptops, você pode se surpreender ao saber que é um ótimo lugar para comprar um novo controle sem fio Xbox por um preço acessível. Usando código GIFT4ME Na finalização da compra você receberá um novo controlador. por apenas $ 35. Já está com desconto de $10 com o código GIFXBOX automaticamente, e usando o código GIFT4ME substituirá esse desconto automático para economizar ainda mais. Portanto, se você comprou um Xbox Series X ou Series S no Natal deste ano, poderá comprar um controlador extra por muito menos.

Embora este controlador do Xbox venha em uma variedade de cores, apenas as variantes Carbon Black e Robot White têm um desconto de US $ 35. O controlador pode ser conectado ao seu console, PC ou telefone via Bluetooth, além de possuir um recurso de compartilhamento de botão para capturar capturas de tela. e vídeos e um conector de áudio de 3,5 mm para que você possa emparelhá-lo com seus fones de ouvido favoritos. Com o aplicativo Acessórios Xbox, você também pode personalizar o mapeamento de botões.

Além dos controladores, há muitas ofertas do Xbox em acessórios, jogos e consoles. Com o Xbox Game Pass você terá tudo que precisa para começar a jogar todos os jogos que está de olho.

Por que este acordo é importante?

Os controladores do Xbox custam historicamente US $ 60 ou mais e não tendem a ficar abaixo de US $ 40, então esse é o valor mais baixo que você encontrará fora de um acordo compre um e leve outro. Considerando que muitas pessoas precisam de mais de um controlador, o melhor é aproveitar esse desconto enquanto estiver disponível.