Obtenha estes carregadores Anker Nano bonitos e convenientes por apenas US $ 15 cada

Mesmo a bateria de um telefone que dura o dia todo não durará para sempre. E se você não quer brigar pela última tomada de uma cafeteria, é uma boa ideia levar um carregador portátil com você. Esses pequenos e práticos Bancos de potência Anker Nano Eles são leves o suficiente para que você mal os perceba na bolsa ou no bolso, e agora você pode obtê-los por um preço nunca visto antes. Existem modelos USB-C e Lightning à venda no Woot, e você pode adquirir um por apenas US$ 15 (50% de desconto) ou economizar um pouco mais e adquirir um pacote duplo por apenas US$ 27 (55% de desconto). No entanto, esta oferta só é válida até 7 de janeiro, ou até esgotar, pelo que recomendamos que faça a sua encomenda o mais rapidamente possível.

A Anker fabrica uma ampla variedade de carregadores portáteis e é uma marca que aparece frequentemente em nossa lista dos melhores bancos de energia portáteis. Com este carregador, você não precisa de cabo. O Nano se conecta diretamente a um telefone por meio de iluminação integrada ou conector USB-C.

É um power bank portátil com bateria de 5.000 mAh e com potência de 12 W, pode carregar um iPhone 15 de 0 a 43% em apenas 30 minutos. Também é extremamente compacto, com pouco mais de 7 centímetros de comprimento e 1,45 centímetros de largura, e pesa apenas 3,5 onças, uma grande vantagem porque muitos bancos portáteis podem ser bastante pesados.

Também temos uma lista dos melhores bancos de energia portáteis para iPhones e dispositivos Android se você quiser comparar preços antes de decidir o que comprar.

A Anker fabrica alguns de nossos carregadores portáteis favoritos no mercado atualmente, o que a torna uma marca em que confiamos e recomendamos para carregadores e outros acessórios móveis. Portanto, embora o Nano possa não ter conquistado um lugar em nossa lista, ainda é uma ótima opção e um ótimo valor com desconto de 50% ou mais, reduzindo-o a um novo preço recorde.