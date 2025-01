Obtenha mais espaço na nuvem por menos com mais de 75% de desconto na assinatura vitalícia do FolderFort

Com o ano novo muitas vezes vem alguma limpeza, seja na sua casa física ou nas suas contas digitais. Se o seu objetivo é liberar espaço de armazenamento, talvez você não precise se livrar de tantas fotos, e-mails ou arquivos antigos quanto pensa. Investir em armazenamento em nuvem é uma ótima maneira de ficar tranquilo sabendo que foi feito backup de seus arquivos digitais importantes. Normalmente, custará cerca de US$ 9 por mês por 1 TB de armazenamento em nuvem FolderFort, mas agora você pode economizar um pouco mais. Evite taxas recorrentes e obtenha acesso vitalício a 1 TB de armazenamento em nuvem FolderFort por apenas $ 60o preço mais baixo que já vimos.

Contanto que você use o serviço por pelo menos sete meses, você economizará dinheiro em relação ao plano mensal, pois esta oferta oferece acesso vitalício. A plataforma FolderFort permite que você acesse seus arquivos em PC, Mac e dispositivos móveis por meio de qualquer navegador moderno, o que significa que você terá acesso aos seus dados mais importantes mesmo quando estiver em trânsito. A empresa anuncia um tempo médio de upload/download de 100 Mbps, o que pareceu bastante alinhado com minha experiência prática com essa opção de armazenamento em nuvem, mas lembre-se de que isso pode variar dependendo da sua conexão.

FolderFort usa Backblaze para sua criptografia protetora. Além disso, o FolderFort permite usuários e espaços de trabalho ilimitados, facilitando o compartilhamento de arquivos quando necessário. há um teste gratuito no site FolderFort se quiser experimentar primeiro. Se gostar, pode voltar aqui para aproveitar esta oferta. Observe que, embora este acordo seja vitalício, ele vem com a ressalva de que, se a empresa fechar, você perderá seu armazenamento.

Por que este acordo é importante?

Ficaríamos surpresos se esse serviço ficasse mais barato no curto prazo. Custando US $ 60 por 1 TB de armazenamento vitalício, é o preço mais baixo que vimos. Embora o preço possa cair em algum momento, não esperamos que isso aconteça no futuro próximo.

