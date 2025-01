Obtenha um Motorola Edge 2024 acessível agora pelo preço mais baixo de todos os tempos de US$ 300

Se você usa seu telefone principalmente para coisas básicas, como ligações e mensagens de texto, você realmente não precisa gastar US $ 800 ou mais em um dos melhores e mais recentes modelos da Apple ou Samsung. Existem muitas opções excelentes para pessoas com orçamento limitado, como este Motorola Edge 2024. Tem um preço razoável de US $ 550, mas agora você pode adquiri-lo por apenas $ 300 na Amazono que coincide com o mínimo histórico que vimos durante a Black Friday. No entanto, não esperamos que um negócio tão bom dure muito, por isso recomendamos fazer seu pedido o mais rápido possível se quiser garantir que receberá esse preço.

Este Motorola 2024 está equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 7S de segunda geração, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Além disso, ele suporta carregamento rápido de 68 W, que pode fornecer carga para um dia inteiro em apenas 15 minutos (supondo que você use um carregador compatível). O telefone também possui um display OLED de 6,6 polegadas que permite que você aproveite seu conteúdo favorito quando estiver em trânsito.

Em sua análise, Mike Sorrentino da CNET observou que o Motorola Edge 2024 atualizado tem uma bateria maior de 5.000 mAh, uma atualização em relação ao modelo 2023 que permite que o telefone dure mais com uma única carga sem comprometer o desempenho. Além disso, a Motorola incluiu um prático botão rápido na lateral do telefone que permite encontrar facilmente seus aplicativos favoritos. Se você gosta de fotografia e vídeo, vai adorar a câmera principal de 50 megapixels, a câmera ultra grande angular de 13 megapixels e as câmeras frontais de 32 megapixels.

Se você está procurando um telefone econômico e deseja comparar preços, compilamos uma lista dos melhores telefones abaixo de US$ 500, para que você possa encontrar uma nova atualização sem gastar muito. Se você quiser combiná-lo com um plano de telefone acessível, confira nosso resumo das melhores ofertas de planos de celular.

Por que este acordo é importante?

Embora o Edge não esteja em nossa lista oficial dos melhores, a Motorola fabrica alguns de nossos telefones econômicos favoritos no mercado atualmente. Mesmo com o preço total, o Edge 2024 já oferece um valor decente em comparação com modelos mais caros de grandes marcas como Apple, Google e Samsung, e é uma ótima pechincha com esse preço mais baixo de todos os tempos. Além disso, é muito raro ver um negócio tão bom fora de um grande evento de compras, então pode demorar um pouco até que o preço caia tão baixo novamente.