Olhe ao vivo enquanto os astronautas da NASA coletam amostras de micróbios durante o espaço no espaço

Na quinta -feira, 30 de janeiro, os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore são uma caminhada espacial de 6,5 horas do lado de fora da estação espacial internacional. Entre outros objetivos, eles coletarão amostras de superfície da estação para analisar a presença de micróbios.





O ISS “Swab Swab” faz parte do projeto de microorganismos externos da ISS. Foi desenvolvido para entender como os microorganismos são transportados por membros da tripulação no espaço. Ele também procura entender o que está acontecendo com esses “mini-clientes” no ambiente espacial.





A NASA fornecerá capa ao vivo Caminhe que também liderará outra entrevista na estação, bem como atividades de amostragem.





Você pode olhar para a ação abaixo das 11:30 UTC (06:30) em 30 de janeiro, a caminhada espacial deve começar 1,5 horas depois.

Os “insetos” que os dois astronautas trazem para análise virão de áreas da estação espacial perto dos respiradouros do sistema de suporte à vida. A idéia é determinar se a estação libera esses micróbios através das aberturas.





Os cientistas também querem saber o tamanho da população de libertação e onde aparecem na estação.





A experiência de micróbios

Os pesquisadores procuram entender como os micróbios existem e prosperam em ambientes espaciais e planetários. Atualmente, o melhor análogo para eles está na ISS, em particular seu exterior.





Então, quando os micróbios encontram seu destino, as pessoas querem saber quanto tempo sobrevivem à radiação. As mudanças rápidas de temperatura os afetam? O que mais acontece com eles?





Além disso, os cientistas querem saber se os micróbios conseguem se reproduzir e como o ambiente o muda.





As amostras da superfície ISS são congeladas em recipientes especiais e acabam sendo devolvidas à Terra.





Uma vez em laboratório, eles são analisados ​​usando técnicas de cultura independentes, como sequenciar o ácido desoxirribonucleico de nova geração (DNA) para medir a comunidade microbiana. As rotas funcionais dessas comunidades microbianas são caracterizadas pelo direcionamento da análise multi-gene.





Essa abordagem permite uma avaliação completa da diversidade microbiana e da função metabólica sem cultura. As amostras colhidas em diferentes locais ou durante diferentes oportunidades de EVA permitem que os investigadores mapeem a diversidade microbiana de superfícies externas da ISS.

Um membro do microrganismo externo baseado em ISS dos microorganismos ISS demonstra a remoção de um swab de amostragem de caddy, que é usado por um astronauta durante uma caminhada espacial. Um membro da tripulação usa a ferramenta de armazenamento para coletar micróbios em amostras da superfície externa da estação espacial internacional em vários lugares. Os resultados podem informar os preparativos para futuras missões de exploração humana na lua e em Marte. (NASA)

Por que testar os micróbios?

Enquanto as pessoas vêm voando em direção e há espaço há décadas, a comunidade científica ainda tem deficiências importantes na compreensão da liberação de micróbios, da maneira como se prosperou e seus ciclos de vida no espaço.





Em particular, a ISS vê muitos veículos visitando a cada ano e os astronautas se movem livremente para dentro. Essas atividades provavelmente aumentam a população de micróbios por dentro e por fora.





A coleta de micróbios e analisá -los permite que os cientistas avaliem os tipos e o número de microorganismos que vivem na concha externa de uma espaçonave. O objetivo mais importante é fornecer mais informações sob as diretrizes de política da NASA sobre requisitos de proteção planetária para missões extraterrestres humanas.





Ainda existem muitas perguntas a responder, em particular: quais são os níveis aceitáveis ​​de vida microbiana? Quais saem através das aberturas? Quais são as taxas de contaminação aceitáveis?





Embora a NASA tenha projetado essa missão para responder a essas perguntas e outras, a agência espacial russa Roscosmos também coloca investigações semelhantes para provar o lado russo da estação. Isso levou à descoberta de bactérias não formativas que se desenvolvem na pele externa da estação.





Os resultados da análise de micróbios desta coleção e outras coleções de microorganismos podem afetar o design das naves espaciais e as mudanças na combinação espacial.





Isso se torna duplamente importante quando as pessoas se aventuram na superfície de Marte, por exemplo. Embora não tenhamos visto evidências diretas da vida lá agora, ela poderia estar lá e provavelmente existia no passado.





Não apenas queremos evitar contaminar os astronautas nesta vida, mas também queremos evitar (o máximo possível) trazendo a vida da terra a Marte. Essa mesma pesquisa possui aplicações em outras áreas, como agricultura e produtos farmacêuticos.





Informações sobre o espaço do espaço

Não é a primeira vez que o ISS é testado para vida microbiana externae o estudo de longo prazo é necessário.





A amostragem planejada para ser colocada em uma missão realizada por Williams e Wilmore é oficialmente chamada Spacewalk 92 e deve começar às 8:00 da manhã de 30 de janeiro.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.