Onde encontrar descontos de prescrição em medicamentos cardíacos e muito mais

No sábado, o presidente Donald Trump anunciou que imporia um Taxa de 25% Em quase todos os bens importados do México e Canadá e uma tarifa de 10% sobre a China. Do Os Estados Unidos depende de outros países Para produtos farmacêuticos e ingredientes (especialmente medicamentos genéricos), isso pode aumentar os custos dos medicamentos. Tudo isso está acontecendo além da escassez de drogas nos EUA Associação para medicamentos acessíveis.

Isso ocorre quase um ano depois que a Goodrx anunciou que começaria a oferecer economia em 30 medicamentos cardíacos comuns por menos de US $ 30, incluindo medicamentos para doença arterial coronariana, hipertensão, alto colesterol e mais condições associadas à doença cardíaca, que é o principal causa de morte na morte em nós.

Quais medicamentos estão incluídos no Goodrx?

Você pode encontrar descontos em uma variedade de medicamentos prescritos em busca de Goodrx, mas aqueles compilados nos 30 menores de US $ 30 Seção de Saúde do Coração inclua versões genéricas de diferentes estatinas (Comum para colesterol alto), medicamentos para hipertensão (pressão alta), angina (dor no peito) e muito mais.

Você também pode usar Pesquisa geral de Goodrx Para ver se existem descontos para alguns medicamentos, ele é prescrito.

Depois de encontrar seu medicamento e seu cupom favorito, você deve enviar um email, enviar mensagens de texto ou imprimir uma cópia do cupom Goodrx para apresentar na farmácia para o seu desconto.

Onde mais posso encontrar descontos de prescrição?

O Cost Plus Drugs, uma empresa farmacêutica on -line da Tech Mark Cuban’s Tycoon, é uma maneira relativamente nova de encontrar as melhores ofertas em muitos medicamentos populares. Para usá -lo, procurar Para ver se o seu medicamento está disponível, siga os requisitos de prescrição e informação.

Amazon, a gigante do varejo on -line, Também tem uma farmácia E você pode encontrar descontos em medicamentos, incluindo insulina, até mesmo Amazon Pharmacy. Em 2023, a empresa disse que aplicará automaticamente cupons para medicamentos, quando apropriado, o que significa que você não precisará obter um desconto.

Se você é um membro principal, a Amazon também tem Rxpassque é uma assinatura adicional de US $ 5/mês para acesso ilimitado a determinados medicamentos sem custos adicionais para os próprios medicamentos.

Walmart, outro grande varejista, também tem um amplo disponível Programa de medicamentos genéricos de US $ 4 Em sua farmácia, que inclui alguns medicamentos para o coração, pressão arterial e colesterol por apenas US $ 4 para um suprimento de um mês.

Qual é o melhor tratamento?

O melhor tratamento para você dependerá do seu medicamento, quanto você deseja, suas preferências de farmácia e seu seguro. Mas com os descontos disponíveis para reduzir o preço dos medicamentos vitais, vale a pena comparar alguns antes que sua receita acabar para garantir a economia da maior quantia de dinheiro.