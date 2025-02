One-dois Ai Punch: Depeeek O gerador de imagem segue o lançamento do modelo da Terra

Como se o lançamento de um novo modelo de IA que abalasse toda a indústria não fosse suficiente, a startup de Deepseek China continuou nesta semana, lançando um O gerador de imagem AI afirma Ele fornece “avanços significativos, tanto no entendimento multimodal quanto nas habilidades de monitorar as instruções de texto na imagem”.

O novo modelo de geração de imagens é chamado Janus-Proe pretende competir com rivais dos EUA, como Dall-E 3 e difusão estável. O novo modelo alega superar sua competência em áreas como a qualidade da imagem e precisão.

O lançamento do Janus-Pro ocorreu apenas alguns dias após o lançamento do modelo Deepseek, que acena com suas respostas altamente lógicas e rápidas, e por ser treinado mais rapidamente e uma fração do custo dos modelos dos EUA.

Segundo relatos, o modelo Deepseek é executado em chips NVIDIA menos avançados, fazendo perguntas sobre como a China compete sem acesso à tecnologia American -Avant -Garde. O aplicativo iOS superou o ChatGPT em downloads na Apple App Store e continua sendo o aplicativo gratuito nº 1 a 31 de janeiro.

Os lançamentos consecutivos indicam o impulso da China para obter equilíbrio na crescente corrida armamentista da IA. Enquanto isso, na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou uma nova iniciativa de infraestrutura da IA, comprometendo -se a US $ 500 milhões em associação com o OpenAi e outras empresas tecnológicas.

Veja isso: O que é Deepseek AI? Tudo para saber sobre a nova IA popular 01:25

O lançamento do R1 e Janus-Pro também coincide com um exame mais importante das empresas de tecnologia chinesa, com tensões já altas sobre as preocupações com privacidade de dados do Tiktok.

Em uma introdução em sua página de download, a Depseek diz: “Janus-Pro excede seu modelo unificado anterior e coincide ou excede o desempenho dos modelos específicos da tarefa. Simplicidade, alta flexibilidade e eficácia do Janus-Pro o tornam em um forte candidato Para modelos multimodais unificados.

O modelo varia em tamanho de 1 bilhão a 7 bilhões de parâmetros, um fator -chave em seus recursos de resolução de problemas.

A empresa chama Janus-Pro de “uma nova estrutura de auto-representação” que resolve desafios anteriores, separando as etapas para analisar e gerar imagens, enquanto usa um único sistema unificado para processar tudo.

“A dissociação não apenas alivia o conflito entre os papéis do codificador visual na compreensão e na geração, mas também melhora a flexibilidade do quadro”, escreveu Deepseek.

A resposta do usuário a Janus-pro mixou até agora, com Alguns redditores que afirmam As imagens se assemelham aos esforços de seus concorrentes dos últimos anos. Para ter uma idéia de como Janus-Pro se compara a outros geradores de imagens da IA, consulte esse detalhamento do rendimento entre ChatGPT 4, Qwen 2.5 e Janus-Pro de Youtuber ejack Yao.

Janus-pro está atualmente Disponível para download na plataforma do desenvolvedor de abraçar o rosto.