OnePlus 13 Mini esperou estréia em abril; OnePlus 14, OnePlus Acceler Force Series Lançar a linha do tempo com ponta

O OnePlus está se preparando para lançar vários smartphones este ano, com base no lançamento de sua principal série OnePlus 13. Antes da estréia, inicie os cronogramas de lançamento para os próximos smartphones, como o OnePlus 13 Mini, o OnePlus Ace 6 Series e o principal OnePlus 14 estava no Tripster. O primeiro dispositivo pode ser lançado para ser o OnePlus 13 mini e ver a luz do dia por volta de abril. Espera -se que outros aparelhos sigam o exemplo nos meses seguintes.

OnePlus 13 Mini, OnePlus Ace 5 Series lançou o texto

Esta informação é um post na plataforma de mídia social chinesa Weibo (caminho Gizmochina) por estação de bate -papo digital (traduzida do chinês). O OnePlus 13 Mini espera ser um telefone de tela pequena, compartilhando intervalos semelhantes ao carro-chefe OnePlus 13, incluindo a Qualcomm é o chip Snapdragon 8 Elite.

Além disso, o típulo afirma que a estréia do OnePlus 13 Mini ou OnePlus 13t de abril será seguida para lançar novos telefones na série OnePlus ACE 5 em maio – ACE 5V 5S. Em seguida, exemplos e o jogo é uma grande tela plana. OnePlus 14, que é o pretendido para ter sucesso até o Oieppus 13, que levou sua estréia em outubro. Semelhante às tendências anteriores, no início do início do esperado que deve ser lançado na China, um pouco seguido com lançamentos globais.

É provável que o fator smartphone chinês termine o ano com o OnePlus acompanhado pela ACE 6 Series compreendendo o OnePlus Ace 6 e Ace 6 for. Os aparelhos são vigiados para chegar aos sucessores da formação do OnePlus Ace 5, é estreado em janeiro. Também há gorjetas para serem equipadas com uma tela plana grande, como um Ace 5V e ACE 5s.

É importante observar que os produtos acima mencionados são esse nome e linhas de tempo iniciais. Estão sujeitos a mudanças conforme os planos da sociedade.