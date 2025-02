O OnePlus Watch 3 foi lançado globalmente na terça -feira. Isso se acumula nos recursos introduzidos pelo antecessor em um relógio OnePlus 2, que estreou em fevereiro de 2024. As notícias vêm com a tela LTPO de 1,5 polegadas e suporta sempre na funcionalidade de exibição. Também é necessário um novo molduras de liga de titânio com maior proteção. Com o OnePlus Watch 3, coberto por um check-in rápido em 60 segundos. A empresa afirma que o relógio pode durar até 5 dias em uma única cobrança.

OnePlus Watch 3 Price

OnePlus Watch 3 para preço por US $ 329 (aproximadamente Rs. 29.000) nos EUA. O município oferece um desconto de cupom de US $ 30 (aproximadamente Rs. 2.600), quando os compradores também podem receber US $ 50 extras (Rs. Rs. 4.300. Atualmente, está de acordo com a pré-encomenda e as entregas começam em 25 de fevereiro.

O SmartWatch é lançado em duas cores – Smaragdus Titanium e Obsidian Titanium.

OnePlus Watch 3 especificações

O OnePlus Watch 3 esportes de uma tela AMOLED de 1,5 polegadas (460×460) LTPO com o pico de maior clareza de 2.200 nits. Possui uma tampa de vidro de cristal de safira e molduras de liga de titânio para proteção decorada. O SmartWatch é certificado pelo MIL-STD-810H e recebe a classificação IP68 contra a entrada de poeira e água. Há um resistente à água até a profundidade de 5 consumidores.

O OnePlus, o relógio mais recente é alimentado pelo processador Snapdragon W5, possui uma arquitetura híbrida, juntamente com o MCU BES2800BP. São necessários 32 GB de memória a bordo e é executado no Bone 5 e Sistema Operacional em tempo real (RTOs) do Google quando pode sempre em relação à operação de exibição e em segundo plano, desempenho mais eficiente.

Para rastreamento de saúde e fitness, um relógio OnePlus 3 equipado com o sensor de temperatura do pulso, um sensor de frequência cardíaca óptica e sensor de oxímetro de pulso óptico. Ele suporta a mente do corpo, corpo, dor no sangue, sono, temperatura do punho e vascular. Com o aplicativo OHealthp, os usuários podem obter insights de saúde, acessar o Google Health Connect Service, Strava e Safety Travel Recursos. O OnePlus Watch com o suporte para 100 modos esportivos entre 10 métodos esportivos profissionais.

As opções de conectividade no SmartWatch incluem banda dupla L1 + L5, Beidou, GPS, Galileo, Glonass e Qzss. Também é necessário Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC e Bluetooth. OnePlus diz que os usuários podem realizar pagamentos móveis com o OnePlus Watch 3 usando o Google Bag.

A empresa afirma que você pode durar até 5 dias no consumidor 1000, muitos dos até 16 dias no controle do modo economizador em uma cobrança.