OnePlus Watch 3 Data de lançamento colocada em 18 de fevereiro: Projeto, duração da bateria provocada

O OnePlus Watch 3 está sujeito a especulações em semanas, agora temos uma confirmação oficial. O OnePlus é instruído a ter uma data de lançamento global para seu próximo smartwatch, juntamente com o design de seu design e os principais recursos, incluindo a Battery of Life. O Smart Wearable espera apresentar uma bateria maior que o seu antecessor, o OnePlus Watch 2, lançado em fevereiro de 2024 com 500mAh de bateria que oferece até 12 dias de uso.

OnePlus Watch 3 Cliente, Recursos

O OnePlus Watch 3 lançará os mercados globais selecionados de 18 a 8h às 8h ou 13h GMT (18h30). O funcionário Página da Internet Para fins de vestir revela Planeje assistir. Para aflito Em duas opções de trela – preto e verde. Na Índia, lançar o smartwatch ainda não confirmado.

O OnePlus confirma que o relógio 3 virá com um cristal de safirini e uma moldura de titânio. Alega -se que ofereça até cinco dias Battery of Life no modo do consumidor, o que é uma melhoria significativa no relógio atual que deve oferecer até 100 horas de tempo de uso no modo inteligente.

Os clientes interessados ​​que registram o OnePlus Watch 3 partes da página podem obter até 80 euros (aproximadamente Rs. 7.200) do preço final do produto. Também serei elegível para ganhar um OnePlus 13 ou mesmo no OnePlus Watch 3 gratuitamente. Os clientes dos EUA poderiam ter a chance de ganhar um broto OnePlus Pad 2 ou OnePlus por 3 livremente.

Relatórios anteriores afirmaram que o OnePlus Watch 3 poderia obter o que o recurso ECG pode ajudar pode ajudar as condições como fibrilação atrial (AFIB), PVCs frequentes, freqüências cardíacas altas ou baixas e muito mais. Também é direcionado a recursos como um check-up de 60 segundos, que pode rastrear a saúde do coração, elasticidade do vaso sanguíneo, idade vascular e muito mais.