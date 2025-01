Onkyo reinventa o hi-fi com novos alto-falantes amplificados e streaming de áudio

A Onkyo apresentou dois novos tipos de produtos de áudio na CES 2025, como parte de sua reinvenção do hi-fi, com alto-falantes amplificados que podem ser emparelhados com televisores e uma série de amplificadores de streaming.

Os novos dispositivos, que dão continuidade à colaboração Klipsch Flexus, incluem os monitores Onkyo GX10DB e Onkyo GX30ARC, bem como o pré-amplificador de rede Icon P-80, o amplificador de potência M-80 e o amplificador de rede integrado A-50.

Os alto-falantes ativos Creator Onkyo GX10DB (US$ 199) e Onkyo GX30ARC (US$ 299) foram projetados para uso em um computador desktop, mas oferecem entradas suficientes para serem usados ​​como um sistema estéreo ou até mesmo como um substituto da barra de som (GX30ARC). Isso inclui Bluetooth, USB-C, óptico, RCA/iPhone, pré-saída secundária RCA e aux, enquanto o GX30 adiciona HDMI.

O GX10 vem com um woofer de 3 polegadas e potência de 17x2W, enquanto o GX30ARC maior tem potência de 25x2W com um woofer de 4 polegadas. Ambos os modelos possuem tweeters de 3/4 de polegada e suportes de madeira que ajudam a direcionar os alto-falantes em direção aos ouvidos dos usuários. Ambos os conjuntos de alto-falantes serão lançados na primavera.

O Onkyo Icon A-50 é um amplificador de streaming incrível. Onkyo

Enquanto isso, os novos produtos de alta fidelidade da Onkyo fazem tudo para streaming, com o pré-amplificador de rede P-80 (US$ 1.999) e o amplificador integrado de rede A-50 (US$ 1.499) liderando o caminho. O Onkyo Icon A-50 (140 watts por canal) parece bastante atraente como um multifuncional com seu estilo atraente. Ambos os dispositivos irão transmitir Spotify Connect, Tidal Connect, Amazon Music, AirPlay 2 e Google Cast e estão prontos para Roon. O M-80 (US$ 1.999), com seu amplificador de 150 watts por canal e medidores analógicos, foi projetado para emparelhar com o P-80. Os produtos de alta fidelidade estarão disponíveis no quarto trimestre de 2025.

Pré-amplificador e amplificador de potência Onkyo Icon P-80 e M-80. Onkyo

A Onkyo já teve amplificadores de streaming no passado, mas, como muitos produtos recentes da Onkyo, eles eram uma versão dos equivalentes da Pioneer. Estes novos dispositivos foram concebidos para restabelecer a identidade da empresa e fazem lembrar, em particular, os seus componentes de alta fidelidade das décadas de 1970 e 1980.