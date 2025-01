OpenAI Parem lança agência de IA avançada em breve CEO agenda reunião com autoridades dos EUA

OpenAI pode se tornar o primeiro agente de inteligência artificial (IA) a resolver. Sam Altman, CEO da empresa, anunciou que haverá uma breve reunião com autoridades norte-americanas no dia 30 de janeiro, onde mostrará as capacidades dos agentes de IA. Foi relatado que a empresa de IA está trabalhando em um agente de IA há algum tempo e acredita-se que a ferramenta poderá ser lançada no primeiro semestre do ano. A empresa também publicou um Plano Econômico que compartilha planos para garantir uma posição de liderança dos EUA no espaço de IA.

OpenAI em breve liderará agentes de IA

Atualmente, Altman está em Washington para a posse de Donald Trump como 47º Presidente do nosso Estado, marcada para segunda-feira. Mas de acordo com Axius anunciarO CEO da OpenAI também solicitou uma breve reunião a portas fechadas com autoridades do governo dos EUA em 30 de janeiro. O objetivo da reunião não foi divulgado.

Mas a reunião provavelmente tem dois propósitos. Primeiro, como a OpenAI pode ajudar os EUA a manter a sua liderança em IA. Na semana passada, a empresa de IA lançado Um Plano Econômico que explicava como a IA poderia trazer uma era de “reindustrialismo” nos EUA. Notavelmente, a Microsoft lançou um artigo sobre um tópico semelhante no início deste mês.

O segundo objetivo poderia ser demonstrar as capacidades de um autoagente no desenvolvimento de IA. Altman falou várias vezes sobre o poder transformador dos agentes de IA no passado, e a empresa também anunciou que construirá seus próprios agentes de IA. Esses agentes altamente sofisticados podem executar uma variedade de tarefas complexas localmente em um dispositivo ou na nuvem e na infraestrutura da Internet.

Notavelmente, a OpenAI lançou um recurso de tarefa de despacho para ChatGPT na semana passada, que supostamente usa os recursos do agente em um ambiente limitado. Um recurso que permite que a IA configure e execute uma tarefa no futuro pode ser o primeiro passo dado pelas empresas agentes em direção à IA.

Embora Microsoft, Amazon, Google e Cloud tenham lançado agentes de IA e plataformas de agentes de IA que podem lidar com a tarefa com diferentes sistemas estruturais e empresas conectadas, estes não exploram todo o escopo do agente de IA, que é descrito como autônomo. . um sistema que pode completar os negócios de ponta a ponta com o mínimo de intervenção humana.