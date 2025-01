Oppo Find N5 apresentado próximo ao iPhone 16 Pro; Aviso de pontuação do Geekbench no chip de lançamento do Snapdragon 8

Os telefones dobráveis ​​​​estão ficando mais finos e leves a cada lançamento, e a Oppo conseguiu projetar o próximo dobrável – o Find N5 – muito fino. O Chocolate, que também deverá fazer sua estreia como OnePlus Open 2 nos mercados globais, apareceu recentemente em várias capturas de tela que nos deram uma olhada em seu design. Agora um novo conjunto de imagens foi revelado pelo display executivo da empresa mostrando o quão fino é o aparelho do iPhone 16 Pro. O Oppo Find N5 também apareceu no Geekbench, outro sinal de que o lançamento do telefone está chegando.

Zhou Yibao, chefe de produto da série Oppo Find, gerou polêmica em um stream gratuito recente ao postar algumas imagens do Find N5, que o diretor de produto da Oppo, Pete Lau, afirmou recentemente que será “o telefone dobrável mais fino do mundo” no lançamento.

Havia fotos enviado na plataforma de microblog chinesa Weibo e mostra o que parece ser metade do próximo Oppo dobrável, marcado como Find N5. Todas as imagens parecem mostrar o quão fino o aparelho é comparando sua espessura com duas moedas, uma pilha de cartões de crédito e o iPhone 16 Pro da Apple (que tem a mesma espessura do iPhone 16 Pro Max).

Oppo Find N5 ao lado do cartão de crédito Stack

Crédito da foto: Oppo

A partir dessas imagens fica claro que o Oppo Find N5 é muito fino, mesmo para um telefone dobrável. Uma parte do dispositivo é uma porta USB Type-C pouco espessa. No entanto, não há nenhum alto-falante visível próximo a ele, que está disponível no estilo de livro dobrável Find N3 de saída.

Mas é importante notar que apenas metade do dobrável Oppo é visível nas imagens. Obviamente, quando dobrado, o aparelho deve ser um pouco mais grosso que o iPhone (o que não é ruim para um telefone dobrável). E também há o esperado impacto óbvio da câmera na parte superior. Seguindo relatórios anteriores, pode-se esperar um layout de câmera tripla de 50 megapixels na parte traseira.

Em outro VazarO Oppo Find N5 também foi localizado no Geekbench com o número do modelo OPPO PKH110. Ele conseguiu 3.083 pontos em um núcleo e 8.865 em testes multi-core em sua melhor carreira, devido ao fato de o princípio pedir o núcleo faltante (7 de 8). Além disso, os resultados dos testes também parecem confirmar que o telefone virá com um processador Qualcomm Snapdragon 8 junto com 16 GB de RAM.

De acordo com o diretor de produtos da Oppo, Pete Lau, o Find N5 dobrável deverá ser lançado em fevereiro e estrear primeiro na China, enquanto o OnePlus Open 2 poderá chegar aos mercados globais em uma data posterior.

