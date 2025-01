Oppo Find N5 está confirmado para estrear com suporte de dados sem fio de 50 W, classificação IPX9

O Oppo Find N5 deverá ser anunciado em fevereiro e será o primeiro dispositivo desse tipo a ostentar o SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite por meio do slot mais recente. O diretor de produtos da Oppo, Pete Lau, revelou que o próximo dispositivo será o “telefone dobrável mais fino” em uma provocação recente. Depois de mostrar a sua magreza face ao modelo mais recente do iPhone, o executivo da Oppo revelou agora que pode ser dobrado até na água e, tal como o modelo anterior, também oferecerá suporte para comunicação sem fios rápida.

Zhou Yibao, chefe de produto da série Oppo Find, fez duas linhas em duas postagens no Weibo, a plataforma de microblog chinesa. O primeiro depois * mostra os recursos de carregamento sem fio do telefone, que são semelhantes aos recentemente lançados Oppo Find X8 Pro e OnePlus 13.

O executivo confirmou que o Oppo Find N5 (que também será lançado globalmente como OnePlus Open 2) oferecerá suporte para carregamento sem fio AIRVOOC de 50W. Ele disse que o carro também suportará os sistemas de carregamento de marcas populares de EV, como BYD, NIO e muito mais. A empresa afirma que conseguiu atingir velocidades de carregamento sem fio reduzindo a densidade da bobina de carregamento, permitindo oferecer o recurso apesar de um design dobrável mais fino do que o normal.

Um mais postagem recente do mesmo executivo incluiu um vídeo mostrando a capacidade subaquática do Oppo Find N5. O representante afirma que o telefone oferece classificação IPX9 para resistência à água. Ele primeiro mergulha na primavera e depois o entrega a um mergulhador subaquático que o leva para uma piscina profunda, usando a câmera do telefone para gravar vídeos subaquáticos. O que resta saber é se o telefone pode ser aberto e dobrado debaixo d’água.

Através deste processo, a Oppo também mostrou as bordas mais finas da tela interna e o que parece ser um formato mais fino, porém maior, em comparação com os modelos anteriores Oppo Find N3 ou OnePlus Open.

Após vários vazamentos e rumores, a marca revelou recentemente as primeiras imagens nítidas do telefone, revelando parte de seu design dobrável. O aparelho, conforme imagens divulgadas anteriormente, é tão fino quanto a porta USB-C aberta.

Links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossa declaração de ética para obter detalhes.