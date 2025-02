Sphorus Find N5 confirmado na China em fevereiro deste ano. A empresa agora é anunciada e o lançamento ocorrerá na terceira semana do mês. Oppo ainda não revelou uma data exata para o evento. O botão dobrável ao estilo de livro está preocupado em vir ao “telefone muito fino de futebol” do mundo e espera-se equipado com o Snapdragon 8 do Qualcomm. Na direção oposta, para encontrar o sucessor N3, é introduzido no lado do campo de relógio de campo x2 smartwatch.

Oppo para encontrar o lançamento do N5 na China

Na China na China e encontre N5 “em duas semanas”, de acordo com o recente Weibo depois uma empresa. Ele sugere que o lançamento provavelmente chegará na terceira semana de 19 de fevereiro e mais tarde. Mal posso esperar para ter uma data exata de lançamento para ser confirmada em breve.

Anteriormente, o ministro da Oppo afirmou que você encontrará o N5 na “pelve de futebol muito fina do mundo. Confirmado para chegar na opção de cor branca. O Telebus Lorem para atender à classificação IPX9 para a resistência à água e suportar o carregamento sem fio de 50W.

Quando os embrulhados em oponente, N5 espera ter um perfil de 9,2 mm. O recente teaser mostra que o telefone móvel, como no iPad para M4, que foi jogado em 5,1 mm de espessura. Enquanto explicou, o adversário antecipado espera ter apenas 4 mm de espessura. Espera -se que o telefone inicie os mercados selecionados fora da China para estar OnePlus Open 2.

Em oposição ao N5, pode vir com a tela LTPO de 6,85 polegadas com o Senado 2K. E quem é um gatilho que se diz que a Qualcomm é o mais recente chipset de elite Snapdragon 8 e uma bateria de 6000mAh com pelo menos 80W de ajuda de carregamento rápido com fio. É provável que o chocolate também ajude a conectividade de satélite. Para a óptica, que provavelmente terá um hasselblad, a configuração da câmera tripla traseira.