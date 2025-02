OPPS pode ter os cromossomos sexuais mais antigos do reino animal

Os cefalópodes podem ter os cromossomos sexuais mais antigos de qualquer animal, de acordo com uma nova descoberta do genoma do polvo.

Esse é um grande problema, já que os cientistas não sabiam até agora se essas criaturas bizarras tiveram uma forma de determinação do sexo escrito em seus genes.





Finalmente, pesquisadores da Universidade de Oregon parecem ter resolvido o mistério.





Seu estudo avaliado pelos pares fornece a primeira evidência da determinação do sexo genético em cefalópodes, rastreando a origem do cromossomo sexual por mais de 480 milhões de anos.





Para determinar se um polvo é homem ou mulher, os biólogos já se basearam apenas na observação, diferenciando -se entre os quais os indivíduos depositam ovos em comparação com o esperma.





A busca pelo genoma do polvo não mostrou sinal claro de um sistema cromossômico sexual. Os cientistas começaram a se perguntar se talvez os cefalópodes fossem como alguns peixes e répteis, com um sexo determinado por fatores ambientais, como a temperatura na qual os ovos são preservados e não a herança de cromossomos distintos.





Examinando os dois genes de polvo de dois pontos da Califórnia (Octopus bimaculóide) – O primeiro cefalópode a fazer toda a sua sequência do genoma – Os pesquisadores finalmente encontraram um par cromossômico único.





Eles o descobriram no cromossomo número 17, e isso se destaca apenas dos pesquisadores quando compararam o genoma do polvo masculino que havia sido totalmente sequenciado com uma mulher. O polvo parecia perder uma das duas cópias.





“Esse cromossomo em particular tinha metade da quantidade de dados de sequenciamento, que indicavam que havia apenas uma cópia”, ” disse Gabrielle Coffing, Doutorado em Biologia e Primeiro Autor do Novo Estudo.





“Então, enquanto exploramos isso, chegamos à conclusão de que tivemos que tropeçar em um cromossomo sexual”.

Nós, humanos, contamos com um sistema XY, no qual dois cromossomos X criam o plano corporal feminino por padrão, enquanto a presença de um cromossomo geralmente desencadeia o desenvolvimento das características masculinas.





Os polvos têm um sistema oposto. São os homens que geralmente têm um par duplo e as mulheres que têm apenas um cromossomo Z.





Para ver se esse sistema estava presente em outros cefalópodes, os pesquisadores compararam os genomas de três espécies de polvo, três espécies de Calmar e um Nautilus.





Eles concluído que o cromossomo do cefalópode z é “um valor genômico aberrante” que tem “uma única origem antiga”.





Genomas de duas espécies calmaras e o polvo comum do leste da Ásia (Octopus sinensis) tinha assinaturas aberrantes semelhantes, mas como essas criaturas vêm de linhas diferentes, isso sugere que o cromossomo Z é de sua separação.





Após uma investigação mais aprofundada, o café e a equipe descobriram evidências do cromossomo Z no Nautilus cambré (Nautilus Pompilius). N. Pompilius separado do polvo de até 520 a 398 milhões de anos, com Pesquisa recente Colocando essa divisão em cerca de 482 milhões de anos atrás.

Como tal, pesquisadores da Universidade de Oregon discutir Que o cromossomo Z “teve que vir há pelo menos muito tempo”.





Isso significa que o polvo poderia ter o cromossomo sexual de animal mais antigo ainda encontrado, até derrotando certos insetos que são pensamento Tendo cromossomos sexuais que datam de 450 milhões de anos.





Comparados aos do polvo, no entanto, esses artrópodes sexuais são pouco preservados entre as espécies.

Para comparações, o cromossomo vertebrado aceito é o de um peixe de esturjão, que deve ter cerca de 180 milhões de anos. As fêmeas de peixes de esturjão têm um par de cromossomos sexuais de ZW em oposição ao cromossomo Z “ hemizigoto ” do polvo feminino.





O Sistema de determinação de sexo ZW é visto em pássaros, crustáceos e certos insetos.





É possível que o cromossomo Wcópico correspondente possa ter sido perdido ao longo do tempo de maneira semelhante à infeliz trajetória do cromossomo Y em humanos.





A história por trás dos cromossomos sexuais mudou muito nos últimos anos. Uma vez eles foram pensado para ser Características intrínsecas da determinação do sexo em animais. Mas a pesquisa biológica tende a ser tendenciosa em relação aos mamíferos.





Acontece que alguns peixes e répteis, como crocodilos, não têm cromossomos sexuais. O sexo de seus filhos é determinado por outros fatores externos por meio de regulamentos epigenéticos.





Obviamente, ainda há muito a aprender sobre como os cromossomos sexuais evoluíram e por quê. Os polvos, com suas profundas raízes escaláveis, podem ser modelos fascinantes para pesquisas futuras.





“Os cefalópodes já são criaturas tão interessantes, e há tantas coisas que ainda aprendemos sobre elas, especialmente na neurociência”, disse.





“Isso só mostra uma coisa mais interessante sobre eles: eles têm cromossomos sexuais realmente antigos”.





A pesquisa é publicada em Biologia atual.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em março de 2024 antes da pesquisa ser avaliada por pares.