Os 15 melhores jogos da Nintendo DS de todos os tempos

Nos anos 2000, a Rockstar Games estava filmando todos os cilindros quando era a Grand Theft Auto Series. Tudo começou em 2001 com o GTA 3, quando ele fez um jogo em 3D do mundo aberto que evoluiu de sua perspectiva 2D de cima para baixo. GTA: Chinatown Wars, no entanto, trouxe de volta a fórmula 2D e fez algumas mudanças interessantes na série de automóveis Grand Theft que não foram replicados.

A Chinatown Wars fez muito uso dos controles táteis da Nintendo DS, como roubar um carro, você deve fazer um mini-jogo de fiação quente. O que eu pensei que era genial foi como ele implementou um comércio de drogas. Em todo o Liberty City, há acordos de drogas e você pode comprar certos medicamentos por um preço e procurar outros distribuidores que estão dispostos a comprar esses medicamentos a um preço mais alto. Era uma ideia tão nova que você tinha que se perguntar por que demorou tanto tempo para ser implementado.

Era fácil descartar o GTA: Chinatown Wars naquela época por não ser um título em 3D, mas aqueles que perderam um ótimo jogo.

Data de lançamento: 17 de março de 2009

Plataformas: Nintendo DS, iOS, Android, PSP

Gênero: Jogo de ação e aventura

Desenvolvedor: Rockstar Leeds