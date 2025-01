Os 3 melhores moedores de café de 2025, testados por especialistas

Um moedor de café ideal produz partículas moídas de tamanho consistente e correto. Com isto queremos dizer que o tamanho das partículas de café moído deve corresponder à configuração de grossura do moedor, seja ele fino ou não. O tamanho do pó produzido também deve ser adequado ao método de preparo pretendido, conforme descrito no manual do produto.

Para testar cada moedor em nossas análises de moedores de café, primeiro lavamos e secamos à mão todas as peças recomendadas pelo fabricante. Em seguida, configuramos cada máquina no nível apropriado para moer café gota a gota ou cafeteiras automáticas (novamente, como indica o manual). Às vezes, o manual carece de instruções específicas. Neste caso, selecionamos a configuração médio grosso para moer o café e depois aumentamos um nível mais grosso (de uma moagem fina, como um expresso, até uma moagem grossa). Por exemplo, se um moedor tiver 16 configurações de moagem grossa no total (assumindo que 16 é a configuração de moagem mais grossa e 1 é a moagem fina), vamos configurá-lo para o nível de moagem grossa 9.

A seguir, pesamos 10 gramas de grãos de café inteiros para moê-los. Por padrão, nossos beans de teste são Assado Colombiano Kirkland. Esses são os mesmos grãos que usamos em nossos testes de cafeteira. (Não julgue, por favor.) Quando você mói tanto café e expresso quanto nós, vale a pena ser econômico.

Em seguida, colocamos nossos grãos de amostra no moedor. Também anotamos o tempo que o moedor leva para moer os grãos de café. Em seguida, coletamos cuidadosamente o pó e depois peneiramos com uma peneira de duas peneiras por 60 segundos. Para isso usamos o Sistema de peneira Kruve. Nossa unidade Kruve Two original veio com duas telas de malha de diferentes tamanhos de abertura (800 e 400 mícrons). Esta etapa nos permite medir o tamanho da moagem e a consistência da moagem da nossa amostra. Ele base de parafuso agora substituiu o Kruve Two e oferece cinco telas de malha (300, 500, 800, 1.100 e 1.400 mícrons).

Expandir imagem Usamos um sistema de peneira de café Kruve para confirmar a consistência do tamanho da moagem. Brian Bennett/CNET

Um moedor de café elétrico premium ou manual produzirá grãos moídos, de preferência com lâminas de aço inoxidável, que em sua maioria possuem tamanho de partícula entre 400 e 800 mícrons (nas configurações de moagem escolhidas). Por fim, pesamos as borras que se acumulam entre as duas telas (800 mícrons na parte superior, 400 mícrons na parte inferior).

Um moedor ruim moerá partículas de tamanhos diferentes, de grandes a pequenas. Os moedores de lâminas são famosos por esse problema. Ao contrário de um moedor de café com lâmina, um moedor de café com rebarba de aço ou cerâmica geralmente produz grãos moídos muito mais uniformes.

Além disso, trituramos pelo menos mais duas vezes. A partir daí, podemos registrar um desempenho médio ideal para cada moedor.