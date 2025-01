Os 4 melhores colchões de ar que testamos em 2025

Colchão de ar Beautyrest Hi Loft: O colchão de ar duplo Beautyrest Hi Loft vem equipado com uma bomba elétrica plugável que é aparafusada no colchão. Uma vez colocado, infla o colchão em cerca de 2 minutos, embora não tanto quanto eu gostaria. Depois de inflada, você deve desparafusar rapidamente a bomba e recolocar a tampa da válvula. Não é a solução mais elegante.

O colchão de ar Beautyrest tem o mesmo design de embalagem de cachorro-quente da cama de ar Bestway e a sensação precária de uma bóia de piscina. (Muitas empresas que fabricam colchões de ar também fabricam piscinas infláveis ​​e acessórios para piscinas. Vai entender.) Falta-lhe a estabilidade de outros colchões de ar e quase o tombei ao deitar-me demasiado para o lado.

Tenha em mente que pode não ser o melhor colchão de ar para você se você for alto. Simmons lista suas dimensões em 80 x 60 x 17 polegadas, mas minhas medidas o aproximam de 76 polegadas de comprimento, o que significa que qualquer pessoa com mais de 6 pés provavelmente ficará pendurada na extremidade. O colchão é feito de um tipo de vinil mais macio que os outros, tornando-o fácil de enrolar e dobrar em um formato compacto para armazenamento.

Colchão de ar Bestway: O epítome de um colchão de ar barato, o colchão de ar Bestway é compacto, leve e relativamente rápido de encher com sua bomba embutida.

A desvantagem é que este colchão de ar só está disponível num tamanho e não é nada confortável. Ele fica rente ao solo, com 30 centímetros de altura e a bomba não é potente o suficiente para inflá-lo totalmente, por isso é um passeio bastante suave. O desenho tubular dá a aparência de uma embalagem de cachorro-quente, e o cachorro-quente elevado horizontalmente, que se destina a se aproximar de um travesseiro, posiciona o colchão torto, tornando-o mais instável.

A cama inflável Bestway tem muitas críticas negativas no Walmart.com citando vazamentos de ar lentos, vazamentos de ar rápidos, costuras rasgadas, bolhas espontâneas e péssimo atendimento ao cliente (bem como dezenas de críticas muito positivas). Embora a garantia do fabricante comicamente vaga da Bestway não inspire confiança, a garantia não é uma consideração crucial dado o preço. Ainda assim, a política do Walmart afirma que a maioria dos produtos pode ser devolvida em sua embalagem original com reembolso total em 90 dias.