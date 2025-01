Os 5 melhores multivitaminas para homens em 2025

Ele Academia de Nutrição e Dietética Ele recomenda que os homens que faltem vitaminas -chave de suas dietas carecem de atividade física regular ou quantidades adequadas do sono tomam uma multivitamina. Os homens exigem especificamente uma multivitamina contendo alguns dos seguintes.

Vitamina a

Encontrado em Cantalupe, cenoura, ovos e leite, Vitamina a (Juntamente com carotenóides, uma versão da vitamina A é encontrada em fontes de plantas) é importante para Saúde ocular. De acordo com o CDC, apenas 10% dos adultos americanos Conheça as recomendações de ingestão de vegetais. Tomar vitamina A em uma multivitamina pode ajudar a fechar essa lacuna nas dietas masculinas. Recomenda -se que homens adultos obtenham em 900 microgramas diário.

Vitamina c

Mais comumente encontrado em citros, Vitamina c Desempenham um papel importante na produção de colágeno, no metabolismo de proteínas e imunidade. Novamente, se os homens não comem frutas e vegetais suficientes, um suplemento de vitamina é incentivado. Recomenda -se obter homens para obter 90 miligramas por dia.

Vitamina d

Ajudando a saúde dos ossos, Vitamina d É obtido do UV do sol. Se os homens não gastarem tempo suficiente para fora e ao sol, é necessário um suplemento de saúde ideal. Recomenda -se obter homens adultos para obter 15 microgramas diariamente.

Cálcio

Vindo de mãos dadas com vitamina D, o cálcio também é necessário para a saúde óssea. O cálcio também ajuda na função saudável dos músculos e do coração. Uma quantidade muito maior de cálcio é necessária diariamente. Os homens adultos precisam 1.000 miligramas de cálcio diário e 200 miligramas após os 70 anos de idade.

Magnésio

Encontrado em nozes, sementes e vegetais folhosos, magnésio É essencial regular reações químicas, músculos e nervos, desenvolvimento ósseo e produção de energia. Os homens devem obter 420 miligramas de magnésio diário.

Zinco

Embora o corpo exija apenas uma pequena quantidade de zinco, é um nutrientes essenciais Para DNA, células e produção de saúde. O zinco é mais comumente encontrado em carne e peixe. Se uma dieta vegetariana ou vegana seguir, recomenda -se um suplemento de zinco. É recomendável que os homens consumam 11 miligramas de zinco diariamente.

Você perde alguma dessas importantes vitaminas ou minerais em sua dieta? É possível que você considere investir em um multivitamínico. O melhor multivitamínico para homens é aquele que levará regularmente, por isso é importante desenvolver bons hábitos. Escolhemos algumas marcas que acreditamos que o levarão ao caminho certo. Para criar esta lista curada, levamos em consideração o preço, a qualidade, as certificações e os valores de vitaminas e minerais.