Os 5 melhores relógios de alarme para Dawn em 2025 e como escolher um

Sair da cama pode ser um desafio para muitos, especialmente quando você está acordado para um alarme de piada. Até as pessoas da manhã podem preferir um começo mais suave do dia. Se você deseja acordar se sentindo renovado em vez de se esgotar, vale a pena considerar um despertador de amanhecer. Esses dispositivos gradualmente enchem seu quarto com sons de natureza leve e suave, imitando um amanhecer natural para despertá -lo suavemente e, naturalmente, nenhum botão de repetição é necessário.

Então, como funciona um despertador? Em vez de inundar instantaneamente seu quarto com luz brilhante, ele gradualmente acende ao longo do tempo, simulando o amanhecer. Isso cria uma transição suave para dormir em vigília, ajudando seu corpo a se adaptar mais naturalmente por dia. Com o tempo, isso pode até apoiar um ciclo de sono mais saudável.

Leia mais: 31 dos melhores presentes tecnológicos por menos de US $ 100 até 2025

Além das melhores manhãs, os relógios de alarme para Dawn podem ser úteis para quem lida com o transtorno afetivo sazonal. A exposição à luz brilhante pela manhã pode aumentar a produção de serotonina, melhorando o humor durante os meses mais escuros de inverno. Esses relógios também reduzem o estresse matinal, agindo como uma forma de terapia de luz, oferecendo uma alternativa silenciosa sem ansiedade aos alarmes tradicionais.

Leia mais: Melhor colchão de espuma de memória 2025

Jamie Goldum consultor de design de bem -estar e autorEle disse à CNET que encontrou esses relógios opcionais de alarme de ruído durante sua pesquisa em torno da poluição sonora. “Nossas vidas e casas estão cheias de barulho, e isso cria o potencial de insônia, ansiedade e estresse. Adoro a idéia desses relógios silenciosos de alarme para vincular nossos ritmos circadianos naturais e ajudar a começar nossos dias com uma nota mais silenciosa. Os dormentes podem precisar de um sistema de atendimento mais forte, mas se não for um deles, é definitivamente uma solução que vale a pena considerar.

De acordo com um pequeno estudo na revista Pesquisa cerebral comportamentalA exposição à luz artificial pela manhã também pode melhorar o desempenho cognitivo ao longo do dia. Posso atestar isso, já que dormi melhor desde que comecei a usar o alarme do nascer do sol. Ele também deixou minhas manhãs muito mais felizes e dos meus dias mais produtivos.

Se tudo o que contamos sobre um despertador de amanhecer parece benéfico, reunimos o melhor do mercado, desde modelos básicos até aqueles com temporizadores de sono, funcionalidade de repetição ou até luzes de leitura.

Melhor aweccan um grampo

Nashadarich Martínez/Cnet Depois de experimentar o Esche Restore 2 por algumas semanas, esse despertador de Dawn se destaca como minha melhor opção devido às suas opções de funcionalidade e design. Você pode personalizar opções de luz ao seu gosto para criar o amanhecer perfeito. Se você gosta de acordar com os tons de ouro quentes ou um brilho macio de âmbar, o Hatch Restore 2 oferece uma ampla gama de tons que imitam um nascer do sol para aliviá -lo no seu dia. Desde o uso da Hatch Restore 2, meu quarto ficou livre de telefone à noite, o que melhorou significativamente minha qualidade de sono. Outro recurso que eu realmente gosto na Restauração 2 é a coleção de sons para combinar com sua luz de amanhecer. Você pode escolher entre sons suaves para melodias pacíficas para criar o ambiente perfeito para acordar ou adormecer. Eu tenho o meu pronto para o som das costas oceânicas acordar e acender chuva à noite para me ajudar a terminar depois de um longo dia. A capacidade de misturar e combinar suas opções de luz e som é infinita. Para usar corretamente a restauração do Hatch 2, você deve baixar o aplicativo. É um aplicativo direto e fácil de usar, onde você define suas rotinas personalizadas. Eu controlo o tempo de alarme, a configuração de luz e os sons do meu telefone. Por US $ 4,99 por mês, você pode se inscrever Hatch+Uma biblioteca de meditações, música, histórias na hora de dormir e ASMR.

Nashadarich Martínez/Cnet A luz de Glow Casper faz do nosso Roundup o alarme mais versátil do nascer do sol por um bom motivo. Uma vez carregado, a luz do brilho se torna uma luz noturna portátil que eu posso usar, seja uma viagem, o banheiro ou a cozinha para um lanche da meia -noite. O aplicativo Casper Glow adiciona outra camada de conveniência ao seu despertador. A partir do aplicativo, você pode personalizar o brilho, sincronizar vários brilhos para acordar ou adormecer e agendar seu tempo de atenção. Eu realmente gosto de opções de desbotamento para adormecer, já que diz ao meu cérebro que é hora de começar a se preparar para a cama. De todo o Alarmos de Dawn nesta lista, o Glow Casper é provavelmente o mais exclusivo de usar. Além do aplicativo, ele também usa controles táteis, como deslocar o dispositivo para desligar a luz. Seu design minimalista e elegante acompanha quase qualquer tipo de decoração.

Lumia O Lumie Bodyclock Rise 100 é uma opção simples para estabelecer a intensidade da luz final. Você também pode agendar um pôr do sol para ajudá -lo a adormecer. O Lumie Rise 100 não tem natureza ambiental ou sons para adicionar ao seu amanhecer e ao pôr do sol, embora possa programar o alarme opcional do sinal sonoro para começar quando seu amanhecer atingir a intensidade máxima da luz. Como o Lumie Shine 300, o Lumie Rise 100 tem uma repetição de controle da torneira e uma tela automática.

LIFX Se você já possui uma lâmpada noturna, pode fazer um despertador de bricação ao amanhecer, substituindo lâmpadas regulares por lâmpadas inteligentes LIFX. Essas lâmpadas habilitadas para o Wi-Fi estão conectadas com Alexa, Google Assistant, Cortana e Apple HomeKit e podem programá-las para atenuar e se alegrar como um nascer do sol e um pôr do sol enquanto dorme e acorda, respectivamente. Não terá nenhum som, mas tem um sono relativamente leve que desperta a intensidade da mudança de luz, essas lâmpadas programáveis ​​ainda o levarão de manhã. Você também pode combinar com LIFX tiras Em cores divertidas para a maior moda Dawn da história. Leia nossa revisão da lâmpada inteligente Mini Mini.

Vendido Se você não estiver pronto para desembolsar US $ 100 ou mais em um despertador de amanhecer, o relógio de simulação econômica do Dawn deste Jall deve fazer o truque. Ele tem tudo básico e é um amanhecer bastante personalizado: escolha entre sete cores e 20 níveis de brilho para terminar seu amanhecer, bem como sete sons naturais para acompanhar a luz. Você também pode optar por despertar o rádio FM. A luz do despertador da luz do amanhecer de Jall funciona como uma luz noturna e uma lâmpada noturna e pode ajustar o nível de brilho para ambos. Ele não tem uma função de pôr do sol como outros nesta lista, nem é dobrada como uma máquina de ruído branco. Se você quer apenas a função do amanhecer, isso não importa. A maioria de Revisores na Amazon Eu amo esse relógio: ele tem 4,3 estrelas e quase 100% das revisões são favoráveis. Parece que a maioria das pessoas que comprou este relógio estava procurando uma maneira menos abrupta de acordar, e a luz de Jall de acordar o truque para eles. Os compradores também adoram que é fácil configurar e simples o suficiente para as crianças operarem por conta própria.

Se você deseja uma seleção mais ampla, não apenas os relógios do amanhecer, veja nossa lista separada dos melhores relógios de alarme até 2025. Se você precisar de uma boa noite de sono, veja os melhores colchões que você pode comprar on -line e os melhores travesseiros também.

Como escolhemos o melhor alarme do nascer do sol

Nosso resumo dos melhores relógios de alarme do nascer do sol implicou uma avaliação integral de várias métricas importantes para garantir uma ótima experiência do usuário.

Personalização: Priorizamos os relógios de alarme do nascer do sol que oferecem configurações de luz personalizáveis ​​e incluímos alguns modelos que oferecem seleções de som para combinar com a luz.

Características: Observamos o que os recursos especiais oferecem alarmes nascer do sol. Por exemplo, a integração de aplicativos para bibliotecas perfeitas de controle, som e portabilidade.

Projeto: Não há nada que amamos mais do que um design estético, mas prático. Escolhemos modelos que podem ser combinados com quase qualquer decoração que você tenha em sua casa.

Durabilidade: Os membros de nossa equipe testaram pessoalmente esses alarmes para avaliar a qualidade e a longevidade de cada dispositivo.