Os 6 melhores colchões baratos para 2025

Meus colegas editores de sono da CNET e eu escolhemos colchões com base na firmeza, toque, desempenho, durabilidade, recursos e políticas da marca. Testamos as camas deitando-nos sobre elas, testando o suporte das bordas e o isolamento de movimento e alternando entre as posições de dormir, por exemplo. Também testamos a firmeza de um colchão com nossa máquina patenteada, apropriadamente chamada Mattress Smasher 9000. Esta ferramenta resistente é pressionada no meio da cama e nosso software correspondente mede a firmeza em uma escala de 1 a 10, sendo 1 o mais macio e. 10 sendo o mais firme. Embora também tenhamos testado pessoalmente cada cama quanto à firmeza e sensação percebidas, temos dados do MS9000 para respaldar nossas conclusões.

Aqui estão os dados que aprendemos ao testar as melhores camas econômicas com nosso Colchão Smasher 9000. Classificados das camas mais macias às mais firmes, veja como os colchões foram avaliados em nossa escala de firmeza.

No entanto, especificamente nesta lista, preço e valor foram duas das principais métricas que analisamos. Os colchões que consideramos “baratos” custam entre US$ 300 e US$ 800 (após a aplicação dos descontos) e são modelos muito básicos, muitas vezes emblemáticos. Não precisam de ter luxos ou extras, mas os colchões escolhidos continuam a ser camas confortáveis, de qualidade e a preços acessíveis.

Leia mais sobre nossa equipe de sono, nosso depósito de colchões, o Mattress Smasher 9000 e como testamos colchões.