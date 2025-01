Os 8 melhores chás de ervas para reduzir o estresse e promover o sono

A equipe de especialistas da CNET analisa e avalia dezenas de novos produtos e serviços todos os meses, com base em mais de um quarto de século de experiência.

Uma boa xícara de café quente ou chá com cafeína pode ser uma ótima maneira de começar o dia, mas há coisas nas quais a cafeína pode não ajudar. Além disso, não é bom para todos e pode causar problemas mais tarde. Se você tiver dificuldade para relaxar à noite ou adormecer, experimente alguns chás de ervas para ajudar a reduzir o estresse e promover o sono.

Você sabia que, de acordo com a Harvard Medical School, a cafeína do café pode imitar sintomas de ansiedade? Isso ajuda a piorar ainda mais a ansiedade inicial. Os chás para dormir são a melhor alternativa para adicionar à sua rotina noturna. Adicionar o hábito de tomar chá à rotina da hora de dormir pode promover relaxamento no final do dia e proporcionar um sono de qualidade.

O chá se tornou minha escolha para começar o dia com o pé direito e relaxar à noite. Acho que os chás de ervas e descafeinados são suaves para o meu corpo e ajudam com alguns sintomas. Agora tomo uma xícara pela manhã e outra antes de dormir para controlar o estresse e dormir melhor. Pode valer a pena tentar para você também, se quiser melhorar seu sono.

Experimentei muitas variedades de chá para me ajudar a dormir melhor. Aqui, reuni os melhores chás para reduzir o estresse e promover o sono das principais marcas, escolhendo opções com ingredientes que foram cientificamente comprovados para aliviar o estresse e a ansiedade. Também considerei as avaliações dos clientes, o preço, os ingredientes e minha própria experiência. Dito isto, aqui estão algumas opções do melhor chá para dormir e relaxar, quer você queira uma bebida suave para você ou para saborear como bebida. presente para alguém em sua vida.

Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Hortelã-pimenta, hortelã-pimenta e estragão. Tazo é uma das principais marcas de chá do mercado e uma das minhas favoritas. Não apenas produz chás com cafeína de qualidade, mas também oferece uma ampla variedade de seleções de chás de ervas e sem cafeína. O chá Refresh Mint da Tazo é uma infusão de hortelã, hortelã-pimenta e um pouco de estragão. A hortelã-pimenta é uma ajuda natural para a ansiedade e o estresse. Um estudo piloto sobre hortelãEm particular, sugere que o chá de hortelã-pimenta também melhora a memória e a qualidade do sono. Este chá vem em embalagens de seis ou em uma única caixa, e cada caixa contém 20 saquinhos de chá. Para a melhor cerveja: Ferva água (212 graus Fahrenheit), despeje uma xícara de água sobre o saquinho de chá e deixe em infusão por 5 minutos. Ocultar nossa opinião de especialistas



Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Passiflora orgânica. Buddha Teas usa ingredientes limpos, saquinhos de chá crus, caixas 100% recicladas e recicláveis ​​e sem sabores, cores, conservantes ou OGM artificiais. Seu chá orgânico de maracujá também não contém cafeína. A passiflora é um sonífero poderoso, mas natural. Estudos recentes sugerem que tem a potencial para tratar distúrbios do sono que estão frequentemente associados à ansiedade, como a insônia. No entanto, consulte um médico se você estiver grávida ou amamentandopois a passiflora pode não ser adequada para você. Cada caixa de Chás Buda vem com 18 saquinhos de chá. Para a melhor cerveja: Ferva a água, despeje sobre o saquinho de chá e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Raiz de gengibre, sabores naturais de limão e gengibre, folhas de amora, flor de tília, casca de limão e capim-limão. Twinings, uma empresa de chá com sede em Londres, oferece produtos de chá há mais de 300 anos. Seus chás de qualidade geralmente têm preços moderados. O chá Twinings Lemon and Ginger é descrito como picante, quente e levemente picante (devido ao gengibre). A raiz de gengibre traz muitos benefícios à saúde do corpo. O gengibre reduz a ansiedade: em um estudo, o extrato de gengibre pareceu tratar a ansiedade tão eficazmente quanto o diazepam. Também serve como antioxidante e antiinflamatório e pode até diminuir o açúcar no sangue naqueles com diabetes. Uma caixa grande vem com 100 saquinhos de chá. Para a melhor cerveja: Ferva a água, despeje sobre o saquinho de chá e deixe em infusão por 4 minutos. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Extrato de Passiflora Orgânica, Extrato de Raiz de Valeriana Orgânica, Raiz de Alcaçuz Orgânica, Flor de Camomila Orgânica, Folha de Hortelã Orgânica, Folha de Solidéu Orgânica, Vagem de Cardamomo Orgânica, Casca de Canela Orgânica, Rosa Mosqueta Orgânica, Flor de Lavanda Orgânica, folha de estévia orgânica e sabor de laranja orgânica. A marca Yogi será a mais cara desta lista. Todos os Yogi Teas são baseados no bem-estar, ou seja, seus chás são feitos pensando na sua saúde e utilizam apenas ingredientes orgânicos, oferecendo produtos para a estação fria, suporte imunológico, desintoxicação e sono. Cada chá é certificado pelo USDA como orgânico, não OGM, vegano, kosher, sem glúten e sem sabores ou adoçantes artificiais. O chá do sono também não contém cafeína. Melhor apreciado uma hora antes de dormir, o Yogi Bedtime Tea é baseado em soníferos naturais de passiflora, raiz de valeriana, camomila, hortelã e canela, cujo extrato de canela demonstrou aumentar os níveis de melatonina. Este pacote de quatro vem com 16 saquinhos de chá cada, totalizando 64 saquinhos de chá. Para a melhor cerveja: Ferva a água, despeje sobre o saquinho de chá e deixe em infusão por 7 minutos. Use dois saquinhos de chá para uma xícara mais forte. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Erva-cidreira cortada e peneirada. Este grande lote de erva-cidreira de folhas soltas é natural, orgânico e sem cafeína. As folhas vêm da República da Sérvia e são embaladas nos Estados Unidos. Observe que você precisará de uma peneira para preparar este chá, pois ele não vem em saquinhos de chá individuais. A erva-cidreira é muito semelhante às folhas de hortelã, mas com cheiro e sabor de limão. Além do estresse e da ansiedade, é frequentemente usado para aliviar depressão e sono condições. A erva-cidreira ajuda no tratamento da depressão e do humor, pois aumentar os níveis de GABA-To neurotransmissor que acalma o corpo. Além disso, este é o melhor retorno para seu investimento: um pacote equivale a meio quilo de folhas de erva-cidreira. Um pacote pode render mais de 100 xícaras de chá, dependendo de quantas colheres de chá de ervas você adiciona a um copo de água. Para a melhor cerveja: Adicione 1 a 2 colheres de sopa de ervas secas em uma peneira. Deixe a água ferver e coloque a peneira na xícara. Deixe descansar por 3 a 5 minutos. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Flores de camomila. Bigelow, assim como Twining e Tazo, é uma grande marca e fabrica chá há mais de 75 anos. Bigelow oferece chás sem glúten, não OGM, kosher e embalados nos EUA. O chá Cozy Camomile também é naturalmente livre de cafeína. Este chá não é apenas conhecido pela sua propriedades calmantesMas a camomila também promove um sistema digestivo saudável. é um antiinflamatório, antioxidante e pesquisas sugerem que pode ajudar os sistemas de diarréianáusea e úlceras estomacais. Este chá vem em embalagens de seis e cada caixa contém 20 saquinhos de chá. Para a melhor cerveja: Ferva uma xícara de água, despeje sobre o saquinho de chá e deixe em infusão por 4 minutos. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Flor de camomila orgânica, folha de hortelã orgânica, raiz de alcaçuz orgânica, flor de lavanda orgânica, raiz de ashwagandha orgânica e grânulos de óleo de semente de cânhamo orgânico. Pukka é uma marca popular de chá sustentável especializada em misturas orgânicas. A caixa é feita com tintas vegetais e papelão reciclável de origem sustentável. Seus sachês e cordões de chá também são recicláveis. Cada saquinho de chá compostável é feito com ingredientes orgânicos e de origem ética certificados pelo USDA. Além disso, eles não são OGM, são veganos e kosher. Pukka Peace Tea é uma mistura orgânica de camomila, lavanda, hortelã, raiz de alcaçuz, óleo de semente de cânhamo e ashwagandha. camomila, hortelã, lavanda e ashwagandhaEm particular, são utilizados para promover o sono e o relaxamento. Porém, esta marca é a mais cara da lista. Este conjunto de três vem com 20 saquinhos de chá em cada caixa, totalizando 50 saquinhos de chá. Para a melhor cerveja: Ferva água, despeje água sobre o saquinho de chá e deixe em infusão por 5 a 15 minutos. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Ingredientes: Rosa Mosqueta Orgânica, Flor de Hibisco Orgânica, Flor de Camomila Orgânica, Flor de Lavanda Orgânica, Raiz de Alcaçuz Orgânica, Raiz de Gengibre Orgânica, Folha e Raiz de Equinácea Orgânica, Fruta de Groselha Preta Orgânica, Sabugueiro Orgânico, Sabor de Mirtilo Orgânico, Raiz de valeriana orgânica e sabor de groselha preta orgânica. Semelhante ao Yogi’s Bedtime Tea, Pukka também oferece uma mistura de chá que deve ser preparada à noite. O chá Night Time Berry combina sabugueiro, groselha preta, equinácea, camomila, lavanda e raiz de valeriana. mais velho, groselha preta e equinácea Eles apoiam o sistema imunológico, especialmente durante a estação fria, e camomila, lavanda e raiz de valeriana Ajuda com a sonolência antes de dormir. Este chá tem um sabor mais forte do que o Yogi Bedtime e é para quem gosta especialmente de sabores de frutos silvestres. Porém, esta marca é a mais cara da lista. Este conjunto de três vem com 20 saquinhos de chá em cada caixa, totalizando 50 saquinhos de chá. Para a melhor cerveja: Ferva água, despeje água sobre o saquinho de chá e deixe em infusão por 5 a 15 minutos. Mostre nossa opinião especializada