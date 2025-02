Os aeroportos têm um efeito estranho no comportamento humano. Aqui está o porquê.

Muitos de nós testemunhamos um comportamento incomum e até anti -social em um aeroporto ou em um voo. Estes podem passar de atos leves, como dormir no chão ou fazer ioga em frente ao sistema de exibição de informações no voo para incidentes graves Já de manhã argumentos bêbados Ou até tente abrir as portas do avião meia tensão.





Esses problemas mais sinistros parecem ter piorado nos últimos anos, com o aumento dos incidentes de raiva do ar e peculato de vôo. Tais incidentes levaram a pedidos de redução ou até mesmo proibição da venda de álcool em aeroportos e aeronaves. Ryanair, por exemplo, chamado Para um limite de dois gols Em bares do aeroporto para parar os incidentes bêbados em aviões.





Mas o que os aeroportos se comportam de maneira diferente? Vamos dar uma olhada na psicologia.





Muitos turistas acreditam que a aventura começa no aeroporto, colocando -os em um estado de espírito diferente no normal. Eles estão impacientes para começar suas ou duas semanas de hedonismo relaxado com realização.





Outros, no entanto, estão ansiosos para voar, o que pode fazê -los agir de caráter ou se refugiar em álcool. O barulho e a multidão de aeroportos também não ajudam. Como o campo de Psicologia Ambiental mostrou que os seres humanos são muito sensíveis ao nosso ambiente imediato e podem facilmente se tornar “sobrecarregados” por estressores como multidões e ruído.





O estresse e a ansiedade produzem irritabilidade, temporários e em andamento. Pessoas que geralmente estão ansiosas são mais propensos à raiva. E um humor de ansiedade temporária geralmente desencadeia explosões irritadas.





Na minha opinião, também devemos assistir ao aeroporto de um psicogeográfico perspectiva. A psicogeografia estuda o efeito de lugares sobre emoções e comportamento das pessoas, em particular ambientes urbanos.

Nas culturas celtas, existe um conceito de “lugares finos” especiais – geralmente bosques ou florestas sagradas – onde o véu entre o mundo material e espiritual é magro. Em lugares finosEstamos entre dois reinos, nem inteiramente em um lugar nem em outro.





No mundo tecnológico moderno, os aeroportos também podem ser considerados lugares finos. São áreas limitadas onde os limites estão desaparecendo. No nível literal, as fronteiras nacionais se dissolvem. Quando passamos pela segurança, entramos na terra de um homem, entre países. O conceito de lugar se torna vago.





Da mesma forma, o tempo se torna um conceito enevoado nos aeroportos. Ao longo de entrar em um avião, estamos em um espaço limitado entre dois fusos horários, prestes a pular ao longo do tempo ou até retornar ao passado.





Certos vôos pelos Estados Unidos – como Atlanta, no Alabama – chegaram antes da época da partida, enquanto passam por meio de fusos horários. Ser capaz de gerenciar nosso tempo nos dá uma sensação de controle Em nossas vidas. Perder isso pode ser outra fonte de ansiedade.





Em outro sentido, os aeroportos são uma área de ausência, onde o momento presente é indesejável. A atenção de todos se volta para o futuro, em direção a seus vôos e as aventuras que os esperam quando chegam ao seu destino. Essa concentração futura intensa geralmente leva à frustração, especialmente se os roubos estiverem atrasados.





As fronteiras pessoais também se tornam fluidas. Além do comportamento anti-social, os aeroportos podem acomodar comportamentos pró-sociais, onde os estrangeiros compartilham seus planos de viagem e férias, conversando com intimidade incomum. Na terra de ninguém, as inibições sociais normais não se aplicam. E o álcool pode lubrificar ainda mais essa coesão social.





Devido ao perigo do tempo e do local, os aeroportos criam uma sensação de desorientação. Nós nos definimos em termos de tempo e lugar. Sabemos quem somos em relação às nossas rotinas diárias e nossos ambientes familiares.





Também nos definimos em termos de nacionalidade. Sem esses marcadores, podemos nos sentir na deriva. Sejam eles fatores psicológicos ou ambientais e mesmo que sejam apenas temporários, A desorientação pode ter efeitos prejudiciais.





Efeitos libertadores

Do lado positivo, tudo isso pode ter um efeito libertador para alguns de nós. Como aponto no meu livro Expansão de experiências de tempoNormalmente, consideramos o tempo como um inimigo que rouba os momentos de nossa vida e nos oprime com prazos. Então, sair do tempo fora às vezes é decepcionar com a prisão.





O mesmo vale para a identidade. Um sentimento de identidade é importante para nossa saúde psicológicaMas pode se tornar restritivo. Como os atores que estão presos a interpretar o mesmo personagem em uma semana de sabão após semana, apreciamos a segurança de nossos papéis, mas muito tempo para testar e se estender com novos desafios.





Portanto, sair de nossas rotinas e ambientes normais é revigorante. Idealmente, a liberdade que começa no aeroporto continua ao longo de nossas aventuras estrangeiras.





No final, se nos sentimos ansiosos ou liberados, podemos acabar agindo sem caráter.





De acordo com as teorias do psicólogo Sigmund Freud, isso pode ser interpretado como uma passagem do nosso ego civilizado normal para a parte primitiva e instintiva da psique, que Freud chamou de identificação.





De acordo com FreudA identificação é o local de nossos desejos e leitores, nossa emoção e nossa agressão, e requer gratificação instantânea. O ID é normalmente mantido sob controle pelo ego, mas é sempre provável que se desvie, especialmente quando nossas inibições são afrouxadas por álcool ou drogas.





Além das restrições normais, alguns turistas permitem que seu identificador se expresse assim que passar por segurança. E uma vez que estão intoxicados, o ID é completamente dominante e provavelmente causará caos.

A proibição de álcool do aeroporto pode parecer draconiana. Mas como existem tantos fatores que incentivam o comportamento anti -social, é difícil pensar em qualquer outra solução. Em uma situação em que os limites se decompõem, levando a um possível caos, uma fronteira legal pode ser a única esperança.

Steve TaylorProfessor em Psicologia, Universidade de Leeds Beckett

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.