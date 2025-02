Os astrônomos capturam a imagem de tirar o fôlego da estrela do recém -nascido tomando forma

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) nos oferece uma nova vista fabulosa do universo desde o seu lançamento.

Esta nova imagem do ProtoStar Hh Ch está em novos detalhes incríveis graças ao JWST. Foi descoberto pela primeira vez usando o telescópio espacial Hubble, mas esse objeto Herbig-Haro, que é uma nuvem molecular escura, é um objeto perfeito para o JWST.





A imagem mostra o disco protoplanetário visto em direção à borda, com um fluxo cônico de gás e poeira, com um jato estreito explodindo no espaço.





O JWST é sem dúvida o observatório espacial mais avançado já construído. Foi lançado em 25 de dezembro de 2021 e orbite o sol até o segundo ponto em Lagrange, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra.

Possui um espelho revestido a ouro de 6,5 metros e instrumentos de infravermelho poderosos que podem olhar a poeira para estudar a formação de estrelas, galáxias e até atmosferas de exoplanetas. Ele já nos deu imagens incríveis de espaço profundo para revelar galáxias desde o início do universo.





Recentemente, o JWST foi usado para estudar o Protostar HHHH. É um sistema estrela jovem localizado cerca de 450 anos -luz no Bull Constellation e está ancorado no LDN1551 de nuvem escura. Em seu centro, há uma estrela recém -nascida integrada a um denso disco de gás e poeira, que alimenta sua formação.





Hh.30 é um objeto Herbig-Haro, uma pequena nebulosa brilhante que foi encontrada em uma região da Formação das Estrelas. A nebulosa é criada quando os jatos em alta velocidade de gás ionizado de estrelas recém -nascidas colidem com um material interestelar circundante.





Eles geralmente estão localizados perto de protostars e geralmente são alinhados ao longo do eixo de saídas bipolares. Enquanto os jatos viajam no espaço centenas de quilômetros por segundo, eles criam ondas de choque que aquecem o gás circundante, fazendo -o brilhar em comprimentos de onda visíveis e infravermelhos.





Os objetos de Herbig-Haro tendem a ser transitórios, evoluindo por alguns milhares de anos, enquanto os jatos interagem com os ambientes em mudança.





O sistema é mais conhecido por seus espetaculares jatos bipolares, que saem do protostar de alta velocidade. As observações do Telescópio Espacial Hubble revelaram uma silhueta surpreendente do disco empoeirado, dada a borda, mascarando a estrela central, permitindo que os astrônomos estudassem os complexos processos da formação de estrelas e planeta.





A equipe de astrônomos combinou imagens do JWST, HST e a grande rede de milímetros de Atacama (ALMA) para que eles possam estudar a aparência do disco em vários comprimentos de onda. Observações foram maravilhosamente capturadas nesta nova imagem que foi lançado como uma imagem do mês. H 30 é visto em detalhes sem precedentes.





A JWST é conhecida por suas capacidades de infravermelho e permitiu que a equipe seguisse a localização dos grãos de pó de tamanho até o milímetro, mas Alma permitiu à equipe explorar mais. Usando alma, os grãos de poeira do tamanho de um milímetro foram estudados revelando que eles, ao contrário dos menores grãos de poeira, foram encontrados em uma região estreita no plano do disco. Pequenos grãos têm sido muito mais difundidos.





O estudo concluiu que grãos maiores de poeira parecem migrar para dentro do disco e depositar -se em uma camada fina. Acredita -se que isso marca uma parte significativa da formação de sistemas planetários, os grãos se reúnem para formar rochas menores e, finalmente, nos planetas.





O estudo não apenas revelou o comportamento dos grãos de poeira em HH Ch, mas também revelou várias estruturas diferentes integradas entre si. Um jato estreito e de alta velocidade emergiu do disco central.





O jato parece estar cercado por um fluxo de gás externo em forma de cone. Este estudo não apenas nos ajuda a descobrir mais sobre como os sistemas exoplanetários são formados, mas isso nos ajuda a entender melhor as origens de nosso próprio sistema solar.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.