Os astrônomos capturam jatos plasmáticos de buraco negro supermassivo para nascimento

Para os primeiros astrônomos observados diretamente, o buraco negro supermassivo será expulso de um jato de viagem de plasma para a terceira velocidade da luz. Este é um fenômeno raro, localizado a 270 milhões de anos-luz em um dragão estrela, gira em torno do buraco negro até o coração da galáxia 1es 1927 + 654, que mantém massa 1,4 bilhão de vezes, que é uma solidão do fundamento e a formação de Buraco negro, o início do invisível.

Estudo publicado no Astrophysical Journal Letters

Em estudarPublicado no Journal Letters Astrophysical, detalhes como pesquisadores observados pelo rumping emergindo após um rádio significativo, exibindo o núcleo de uma galáxia em 2023. Dados de um plasma preto de plasma. O início do gás densamente escuro, quebra de manhã 2024, cada metade da luz do ano. Pesquisador de lápis Dr. Eileen Meyer, astrofísica da Universidade de Maryland Baltimore County, ênfase na única pega uma coisa tão em tempo real, em acelerar Comunicado de imprensa da NASA.

Uma rara prudência em uma formação de jato de buraco negro

Como relatado Por Space.com, os buracos negros supermassivos em galáxias ativas geralmente você costumam fazer o plasma empurrar um violento campos magnéticos. Enquanto esses intervalos, às vezes esticar milhões de anos -luz de extensão estudada, na formação permaneceu ilusória. Esta observação oferece uma rara oportunidade de investigar mecanismos em que os buracos negros canais de material do disco de acreção em saídas de alta velocidade.

Significado da descoberta

O buraco negro em 1es 1927 + 654 chamou a atenção em 2018 devido à exceção incomum à luz múltipla. Após o tempo inativo, a ação retoma 2023, levando a essa observação inédita. Ao capturar o surgimento de Jet, o estudo fornece informações valiosas para refletir os exemplos de atividade do buraco negro e melhor entender partes da força magnética na geração dessas enormes intervalos de alta energia.