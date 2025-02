Os astrônomos descobrem o mundo extraterrestre vizinho que pode sustentar a vida

Um exoplaneta com certos ingredientes -chave para apoiar a vida pode se esconder mais perto do que pensávamos.

Em torno de uma estrela em apenas 20 anos -luz do sistema solar, os astrônomos confirmaram a existência do que poderia ser um mundo habitável. A exoplaneta HD 20794 D é um pouco menos de seis vezes a massa da terra, órbita em torno de uma estrela em forma de sol na distância certa, para que a água líquida seja formada em sua superfície.





Várias de suas propriedades questionam sua hospitalidade potencial. No entanto, a descoberta é emocionante, o que sugere que as condições de vida podem se esconder sob o nariz.





“Para mim, foi naturalmente uma grande alegria quando poderíamos confirmar a existência do planeta”, ” disse o astrofísico Michael Cretignier Da Universidade de Oxford ao Reino Unido.





"Para mim, foi naturalmente uma grande alegria quando poderíamos confirmar a existência do planeta", " disse o astrofísico Michael Cretignier Da Universidade de Oxford ao Reino Unido.

"Também foi um alívio, porque o sinal original estava à beira do limite de detecção do espectrógrafo, por isso era difícil estar completamente convencido naquele momento se o sinal era real ou não.

Não conhecemos todos os ingredientes que contribuem para a habitabilidade, mas com base na vida na terra, a única coisa Toda a vida requer água líquida. Assim, o primeiro passo para encontrar uma exoplaneta habitável é determinar onde ele orbita sua estrela.





Se estiver muito perto, toda a água líquida em sua superfície evaporaria sob o calor da estrela. Se estiver muito longe do calor da estrela, toda a água líquida congelava sólido. Em torno de cada estrela, pelo menos teoricamente, existe uma praia orbital onde a água líquida poderia existir. Esse intervalo é conhecido como área de estar.





O Star HD 20794 é uma perspectiva promissora para os mundos habitáveis ​​como os conhecemos. É um Estrela anã amarelaComo o sol, mas um pouco menor e mais velho, o que significa que está no topo de sua vida útil de fusão de hidrogênio, mas havia há tempo suficiente para os exoplanetas da órbita se estabilizarem.





Em 2011, astrônomos anunciou a descoberta Três exoplanetas em órbita em torno de HD 20794, mas provocar mais informações foi um pouco delicado. Um avanço ocorreu em 2022, quando Cretignier viu uma oscilação fraca e fraca no espectro da estrela que pode ter sido produzido por um exoplaneta, gravitando a estrela gravitalmente enquanto os dois corpos dançavam em uma órbita mútua.





Como o sinal era tão fraco, Cretignier e seus colegas precisavam analisar os dados com muito cuidado, e até para coletar mais observações usando o instrumento expresso do Observatório da Europa do Sul, o sucessor das harpas de instrumentos por trás da detecção inicial.





Com todos esses dados em mãos, no entanto, o exoplaneta ficou claro. HD 20794 D é um mundo com uma massa mínima de 5,82 vezes a massa da terra, com um raio entre 1,7 e 2,1 vezes o da terra. E sua órbita – aproximadamente 648 dias – o suporte do Smack -Bang na área residencial da estrela.

Mas há avisos. A órbita HD 20794 D é elíptica ou em forma oval; A única parte de sua órbita é feita pela área habitável, com seu apastron ou o ponto mais distante, transportando -o longe da estrela às distâncias onde a água congelou.





Os astrônomos também não conhecem o raio exato de exoplaneta, o que significa que eles não podem calcular sua densidade – uma característica que revelaria sua composição. Se for menor no departamento, pode ser um rochoso e terrestre super-terrere. Se for maior, pode ser um gramado e gás Mini-Newque podem modificar suas perspectivas de habitabilidade.





Pesquisas futuras serão necessárias para aprender mais sobre esse atraente mundo certo e potencialmente habitável no pátio do sistema solar.





“Embora meu trabalho seja principalmente para encontrar esses mundos desconhecidos”. Cretignier diz“Agora estou muito entusiasmado em ouvir o que outros cientistas podem nos dizer sobre esse planeta recém -descoberto, especialmente porque está entre os análogos mais próximos da Terra que conhecemos e que recebemos sua órbita particular”.

A pesquisa foi publicada em Astronomia e astrofísica.