Os astrônomos descobrem que os exoplanetas entram em colapso no espaço

Os astrônomos encontraram dois planetas em torno de duas estrelas distintas que sucumbem ao calor intenso de suas estrelas. Os dois se desintegraram diante de nossos olhos telescópicos, deixando detritos semelhantes aos de um cometa. Ambos são planetas Ultra-Short (USP) que orbitam rapidamente suas estrelas.





Esses planetas são uma subclasse rara dos USPs que não são enormes o suficiente para manter seus equipamentos. Os astrônomos conhecem apenas três outros planetas desintegrados.





Os USPs são conhecidos por suas órbitas extremamente rápidas, alguns terminando uma órbita em apenas algumas horas. Como estão extremamente próximos de suas estrelas, estão sujeitos a calor intenso, radiação estelar e gravidade.





Muitos USPs estão trancados na maré em sua estrela, transformando o lado orientado em uma estrela em um inferno. A USP raramente excede dois raios terrestres, e os astrônomos pensam que cerca de 1 em 200 estrelas na forma de um sol tem uma. Eles foram descobertos recentemente e adiaram os limites de nossa compreensão dos sistemas planetários.





Existem muitas perguntas não respondidas sobre o USPS. Seu mecanismo de treinamento não é claro, embora eles provavelmente migrassem para suas posições, em vez de se formarem. Eles são difíceis de observar por causa de sua proximidade com suas estrelas, o que faz perguntas sobre suas estruturas difíceis de responder.

Felizmente, duas equipes distintas de pesquisadores viram os dois USPs em desintegração. Ao derrubar seu conteúdo no espaço na cauda, ​​dão aos astrônomos a oportunidade de ver o que é.





As novas observações estão em dois novos itens disponíveis no site de pré-pressão arxiv.org. Um é “Um planeta de rock desintegrado com caudas em forma de proeminente em torno de uma estrela brilhante.“O autor principal é Marc Hon, pesquisador de pós -doutorado do MIT Tess Science Office. Este documento é chamado abaixo do estudo do MIT.





“Relatamos a descoberta do BD + 054868AB, um exoplaneta em tritação em órbita em torno de um K-Darf brilhante com um período de 1,27 dias”, escreva os autores. A nave espacial Tess encontrou o planeta e suas observações “revelam profundidades variáveis ​​de trânsito e perfis de trânsito assimétricos”, disse Paper.





Essas são características do pó do planeta condenado e das caudas de treinamento: uma na borda do ataque e outra na borda do vazamento. O tamanho das partículas de poeira em cada cauda é diferente, o caminho principal que contém uma poeira maior e a cauda de vazamento contendo grãos mais finos.

“O ritmo para o qual o planeta evapora é completamente cataclísmico, e temos a sorte de ver as últimas horas deste planeta moribundo” “” Marc Hon, Mit Tess Science Office

“O planeta desintegrado em órbita em torno do BD + 05 4868 A tem as caudas de poeira mais importantes até o momento”, disse Hon. “As caudas de poeira que emanam do planeta evaporador rapidamente são gigantescas. Seu comprimento de cerca de 9 milhões de km cercado em metade da órbita do planeta ao redor da estrela a cada 30 horas e meia”, acrescentou.





O estudo do MIT mostra que o planeta perde massa para a taxa de 10 massas de equipamentos terrestres por bilhão de anos. Como o objeto provavelmente é apenas do tamanho da lua da Terra, ele não será completamente destruído em alguns milhões de anos.





“O ritmo para o qual o planeta evapora é completamente cataclísmico, e temos a sorte de ver as últimas horas deste planeta moribundo”, disse Hon.

A estrela anfitriã é provavelmente um pouco mais velha que o sol e tem um companheiro de anão vermelho separado por cerca de 130 au. Os autores acreditam que o planeta é um excelente candidato para monitorar estudos com o JWST. A estrela não é apenas brilhante, mas os trânsitos são profundos. Devido às caudas de cabeça e vôo, os trânsitos podem durar até 15h.





“O brilho da estrela do host, combinado com os trânsitos relativamente profundos do planeta (0,8? 2,0%), apresenta BD + 054868AB como alvo principal para estudos de composição de exoplanetas rochosos e investigações sobre a natureza da evaporação catastrófica dos planetas “Eles explicam.





“O que também é muito emocionante no BD + 05 4868 AB é que ele tem a estrela do anfitrião mais brilhante dos outros planetas em desintegração – cerca de 100 vezes mais brilhante que o K2-22 – tornando -se uma referência para estudos futuros em desintegração destes Systems “, disse Avi Shpler, pesquisador do MIT Kavli para pesquisa de astrofísica e espaço e co-autor do artigo do MIT.





“Antes do nosso estudo, os outros três planetas desintegrados conhecidos estavam em torno de estrelas fracas, o que as torna difíceis de estudar”, acrescentou.





O segundo artigo é “Um mundo rochoso desintegrando envolto em poeira e gás: observações no meio do K2-22B IR usando o JWST.“O principal autor é Nick Tusay, um estudante de doutorado em Penn State, trabalhando no Centro de Exoplanetas e Mundos Habitáveis. Este documento está abaixo chamado Penn State Study.





“Os efluentes que sublimam fora da superfície e condensam o espaço provavelmente são representativos das camadas anteriormente interiores transportadas por convecção para a superfície derretida”, escrevem os autores.





Neste trabalho, os astrônomos foram capazes de observar seus detritos com o Miri du JWST e também com outros telescópios. As observações mostram que o material da USP provavelmente é um material central dominado por ferro. Em vez disso, eles são “consistentes com uma certa forma de minerais de silicato de magnésio, provavelmente do material do casaco”, explicam os autores.





“Esses planetas literalmente derramam suas entranhas no espaço para nós e, com o JWST, finalmente temos os meios para estudar sua composição e ver quais planetas em órgãos as outras estrelas são realmente feitos”, disse o autor principal Tusay.





Não podemos ver o que está dentro dos planetas do nosso sistema solar, embora ondas sísmicas e outras observações dêem aos cientistas uma idéia bastante boa do interior da terra. Examinando as entranhas do K2-22B, os astrônomos aprendem não apenas no planeta, mas, por extensão, em outros planetas rochosos. A ironia é que eles estão tão longe.





“O K2-22B possui um perfil de trânsito assimétrico, porque a nuvem empoeirada de efluentes no planeta está à vista à frente da estrela, mostrando evidências de caudas estendidas como um cometa”.

“Esta é uma oportunidade notável e fortuita para

Entenda os interiores do planeta terrestre. “” Professor Jason Wright, Astronomia e Astrofísica, Penn State

“É notável que a medição direta do interior dos planetas no sistema solar seja tão difícil – temos apenas a amostra limitada do manto terrestre, e sem acesso ao de Mercúrio, Vênus ou Marte – mas aqui encontramos Centenas de luzes de luzes de anos que enviam seus interiores ao espaço e reduzindo-os para que possamos estudar com nossos espectrógrafos “, disse Jason Wright, professor de astronomia e astrofísica, co-autor do Penn State Study e supervisor de doutorado em Tusay.





“É uma oportunidade notável e fortuita de entender os interiores do planeta terrestre”, acrescentou.





Enquanto Tess descobriu o planeta de desintegração no artigo anterior, Kepler o encontrou durante sua missão K2 estendida. Esta orbita sua estrela do M-Darf em apenas 9,1 horas. A prova de sua cauda está na variabilidade de sua curva de luz. “A variabilidade espetacular da profundidade do trânsito da curva de luz (0 a 1,3%) combinada com a forma de trânsito assimétrico sugere que observamos uma nuvem transitória de pó sublimando a superfície de um planeta invisível”, indica papel do MIT.





Segundo os autores, pode ser a primeira vez que vimos a luta contra um planeta vaporizador. “As características do comprimento de onda Miri mais curto … podem constituir as primeiras observações diretas das características do gás de um planeta evaporador”, disse o documento.





“Inesperadamente, os modelos que melhor correspondem a essas medidas parecem ser espécies derivadas do gelo (NO e CO2)”, escreva os autores. Embora o espectro seja amplamente consistente com um corpo rochoso, a presença de NO e CO2 é um pouco de bola curva. Esses materiais são mais semelhantes aos corpos congelados, como cometas do que planetas rochosos.





“Foi de fato um” quem ordenou a ordem? “Momento”, disse Tusay sobre a busca por recursos congelados. Por esse motivo, os pesquisadores são impacientes para apontar o JWST novamente no planeta para obter dados mais altos e melhores. Várias maneiras podem gerar esses resultados, e apenas melhores dados podem ajudar os astrônomos a determinar o que está acontecendo.





Embora estejamos no início da observação de planetas como esse, os cientistas ainda têm expectativas. Esses resultados desafiam essas expectativas, porque muitos esperam encontrar apenas os restos do núcleo de ferro desses USPs.





“Não sabíamos o que esperar”, disse Wright, que também co-escreveu um estudo anterior sobre como usar o JWST para investigar essas caudas exoplanetárias. “Esperamos que eles ainda pudessem ter seus casacos, ou potencialmente até o material de crosta que estava sendo evaporado. O espectrógrafo médio de infravermelho do JWST Miri era a ferramenta perfeita para verificar, porque o casaco da crustil, o casaco de silicato e os materiais do núcleo de ferro Todos transmitiriam luz de maneiras diferentes que o JWST poderia distinguir espectroscopicamente “, acrescentou Wright.





Então, as duas equipes de cientistas esperam apontar o JWST para BD + 05 4868 AB do estudo do MIT. Sua estrela é muito mais brilhante do que outras estrelas conhecidas por hospedar USPs desintegrados. Uma fonte de luz brilhante facilita o fato de que o JWST obtém resultados mais fortes.





“O que também é muito emocionante no BD + 05 4868 AB é que ele tem a estrela do anfitrião mais brilhante dos outros planetas em desintegração – cerca de 100 vezes mais brilhante que o K2-22 – tornando -se uma referência para estudos futuros em desintegração desses Systems “, disse Avi Shpleur, pesquisador científico do Instituto Kavli MIT de Pesquisa sobre Astrofísica e Espace e co-autor do projeto MIT.





“Antes do nosso estudo, os outros três planetas desintegrados conhecidos estavam em torno de estrelas fracas, o que as torna difíceis de estudar”, acrescentou.





Quando o JWST foi lançado, ele não teve como objetivo observar os exoplanetas em desintegração. Mas esta pesquisa mostra uma nova maneira de usar o poderoso telescópio. Surpresas como essa fazem parte de cada novo telescópio ou esforço de observação, e os pesquisadores costumam esperar por eles.





“A qualidade dos dados que devemos obter nos quadrinhos + 05 4868 A será requintada”, disse Shpaler. “Esses estudos provaram a validade dessa abordagem para entender os interiores exoplanetários e abriram a porta para uma nova linha de pesquisa com o JWST”.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.