Os astrônomos impressionados com um “anel de Einstein” perfeitamente brilhante no espaço

Em torno de uma galáxia com apenas 590 milhões de anos -luz, os astrônomos descobriram um exemplo incrível de um dos fenômenos mais raros do nosso céu: uma luz perfeita de luz.

O fenômeno é conhecido como anel de Einstein, e o Galaxy NGC 6505 foi descoberto nos dados coletados pelo telescópio espacial Euclides da Agência Espacial Europeia. E, embora esses anéis tenham sido encontrados antes, um exemplo espetacular perfeito é ainda mais raro.





“Um anel de Einstein é um exemplo de forte lente gravitacional”. disse o astrônomo Conor O’Riordan Do Instituto Max Planck de Astrofísica na Alemanha.





“Todos os objetivos fortes são especiais porque são muito raros e são incrivelmente úteis cientificamente. Isso é particularmente especial, porque é tão próximo da Terra e o alinhamento o torna muito bonito”.

Uma lente gravitacional é o que acontece quando o espaço-tempo se deforma em massa. Imagine um tapete de trampolim com uma bola de boliche nela. A maneira como o tapete se estende é semelhante à maneira pela qual o espaço-tempo se estende e se curva em torno de uma grande massa colocada no meio.





Galáxias e aglomerados de galáxias são geralmente as massas em questão, mas o efeito evolui para tudo o que é com a massa, incluindo você.

https://www.youtube.com/watch?v=yecc5ifecoe Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

No entanto, quando a massa é particularmente grande, cria um efeito interessante: qualquer luz que se move remotamente além do objeto de lentes se deforma, esfrega e amplia enquanto se move no espaço curvo. Isso pode ser extremamente útil para estudar o universo distante – e também pode ser extraordinariamente bonito.





No caso do recém-descoberto anel de Einstein, a luz que circunda quase a unidade vem de uma galáxia mais distante, sentada em cerca de 4,42 bilhões de anos-luz, cuja luz foi distorcida pela curvatura do espaço-tempo em torno do NGC 6505.





É um arranjo muito sortudo de objetos: eles estão alinhados de tal maneira que a luz da galáxia distante é esticada em um anel perfeito, com manchas mais brilhantes representando imagens replicadas da galáxia de quatro pontos ao redor do anel.

E a proximidade do NGC 6505 o torna ainda mais surpreendente. Apenas cinco outros objetivos foram descobertos tão próximos; As simulações sugerem que essa nova lente teve apenas 0,05% de chance de existir, sem mencionar a descoberta.





A galáxia mais distante nunca havia sido vista antes; Agora, os cientistas têm a ferramenta perfeita para estudá -la com mais detalhes do que possível sem o objetivo.





“Acho muito intrigante que esse anel tenha sido observado em uma galáxia bem conhecida, que foi descoberta pela primeira vez em 1884″, ” Disse a astrônomo Valeria Pettorino de ESA.





“A galáxia é conhecida por astrônomos há muito tempo. E, no entanto, esse anel nunca foi observado antes. Da missão Euclid e demonstra suas fantásticas capacidades”.

A galáxia distante, que ainda não foi nomeada, ainda não foi estudada em detalhes. Sem dúvida, será o objetivo do trabalho futuro. A descoberta em si, no entanto, é para a Marvel – o primeiro anel de Einstein já descoberto por um dos 7.840 objetos do Novo catálogo geral.





Também mostra que a Euclides funciona exatamente como deveria ser. O telescópio foi projetado para procurar lentes gravitacionais para tentar mapear e entender a matéria escura invisível e a energia escura que compõem a maior parte da densidade de energia do universo. Sua descoberta de uma galáxia tão rapidamente, em torno de uma galáxia que estudamos há 140 anos, é promissora.





Os pesquisadores sugerem que o objeto deve ser nomeado lente Altieri para o astrônomo Bruno Altieri, da Agência Espacial Europeia, que descobriu o objeto nos dados euclides da fase de teste do telescópio em 2023.





“Mesmo a partir dessa primeira observação, pude ver, mas depois que Euclides fez mais observações na área, poderíamos ver um anel perfeito de Einstein”. Altieri diz. “Para mim, com um interesse vital nas lentes gravitacionais, foi incrível”.

A pesquisa foi publicada em Astronomia e astrofísica.