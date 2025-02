Os astrônomos revelam nossa melhor visão geral do nascimento dos planetas

Os planetas nascem em discos de gás e poeira em torno de jovens estrelas. Os astrônomos estão fortemente interessados ​​no processo de treinamento do planeta, e entender esse processo é um dos principais objetivos científicos do JWST.





O PDS 70 é uma estrela próxima, com dois planetas nascentes formando em seu disco, dois dos exoplaneros muito raros que os astrônomos imaginaram diretamente.





Os pesquisadores desenvolveram uma nova abordagem inovadora para observar o PDS 70 com o JWST e descobriram mais detalhes sobre o sistema, incluindo a possível presença de um terceiro planeta.

O PDS 70 é uma estrela anã laranja em cerca de 370 anos -luz e acomoda dois jovens planetas jovens e cultivados: PDS 70B e PDS 70C.





O Observatório da Europa do Sul Telescópio muito grande (VLT) imaginou diretamente os dois planetas, e o PDS 70B tem a distinção de ser o primeiro protoplanet diretamente todos os IMES. O VLT realizou o feito em 2018 com seu revolucionário ESFERA instrumento.





As observações da esfera, assim como outras observações, permitiram aos astrônomos obter uma visão geral muito mais detalhada das atmosferas, as massas e as temperaturas dos planetas.





Agora, o JWST deu outra olhada no par de jovens planetas. Os resultados estão em um novo artigo em O jornal astronômico. Tem direito “O interferômetro James Webb: detecções interferométricas com base no espaço de PDS 70 B e C em 4,8? M,“E o autor principal é Dori Blakely.





Blakely é um estudante de pós -graduação em física e astronomia na Universidade de Victoria, British Columbia, Canadá.





JWST Imagem perto do infravermelho e espectrógrafo sem fenda (Niriss) tem uma funcionalidade chamada Abertura da interferometria de mascaramento (Amigo), que lhe permite operar como um interferômetro.





Ele usa uma máscara especial com pequenos buracos no espelho principal do telescópio. O interferograma que ele cria tem uma resolução muito maior, porque o tamanho efetivo do telescópio se torna muito maior.

“Neste trabalho, apresentamos interferômeros do James Webb do PDS 70 com o filtro Niriss F480M, as primeiras observações interferométricas com base no espaço desse sistema”, escreva os autores.





Eles encontraram prova de equipamento em torno do PDS 70 B e C, o que reforça a idéia de que os planetas sempre são formados.





“É como ver uma foto de família do nosso sistema solar quando era apenas um pequeno. É incrível pensar sobre o que podemos aprender com um sistema”, disse o autor principal Blakely em um Comunicado de imprensa.





Observações anteriores dos planetas PDS 70 foram feitas com comprimentos de onda mais curtos, que foram melhor explicados por modelos para estrelas de baixo massa e anãs marrons. Mas o JWST os observou em comprimentos de onda mais longos, o mais longo com o qual já foram observados.





Essas observações detectaram mais luz do que as observações anteriores, e os modelos anões com baixa massa / marrom não puderam explicar a luz.





As observações do JWST referem -se à presença de materiais quentes em torno dos dois planetas, que são interpretados como um material credenciamento DISC CULUSTUL.





“Nossa fotometria dos dois PDS 70 B e C fornece evidências provisórias da questão do disco circulary de meados do dia por modelos de distribuição de energia espectral para essas novas medidas e aquelas encontradas na literatura”, escreva os autores.





Os resultados indicam que o PDS 70 e seus planetas competem pelo mesmo material necessário para crescer. A estrela é um Estrela T-Tiuri Isso tem apenas cerca de 5,4 milhões de anos.





Não atingirá a sequência principal para dezenas de milhões e ainda se acumula ativamente.





“Essas observações nos dão uma oportunidade incrível de participar da formação do planeta à medida que ocorre”, disse o co-autor Doug Johnstone, do Centro de Pesquisa de Astronomia e Astrofísica de Herzberg.





“Ver planetas acumulando material nos ajuda a responder perguntas longas sobre como os sistemas planetários são formados e evoluindo. É como olhar para um sistema solar construído diante de nossos olhos”.





A nova pesquisa também apresenta evidências adicionais que apoiam um terceiro planeta ao redor das estrelas, chamado PDS 70D.





Um artigo em 2024 apresentou índices de terceiro planeta. No entanto, houve muita incerteza.





Os autores deste artigo escreveram que podem ter encontrado outro exoplaneta, mas também pode ser um tufo de poeira ou uma espiral interior de equipamento.





“Os estudos de monitoramento d são, portanto, particularmente emocionantes”, escreveu os autores.





Embora essa nova pesquisa não seja apenas um estudo de seguidores sobre a exoplaneta em potencial, forçou algumas das propriedades do objeto, seja o que for.

Se houver um terceiro planeta, é significativamente diferente dos outros dois. “… Se o programa observado anteriormente em comprimentos de onda mais curtos se deve a um planeta, este planeta putativo tem uma composição atmosférica diferente de 70 B ou C PDs”, explica os autores.





“Serão necessárias observações de monitoramento para determinar a natureza deste programa”.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Ler O artigo original.