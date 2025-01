Os braços humanos continuam desenvolvendo uma artéria extra, e aqui está o porquê

Imaginar como a nossa espécie poderá aparecer num futuro distante muitas vezes convida a especulações selvagens sobre características notáveis ​​como altura, tamanho do cérebroE tom de pele. No entanto, mudanças subtis na nossa anatomia demonstram hoje como a evolução pode ser imprevisível.





Tome algo tão mundano como um vaso sanguíneo extra nos nossos braços, o que, de acordo com as tendências actuais, poderá tornar-se comum dentro de apenas algumas gerações.





Uma artéria que passa temporariamente pelo centro dos nossos antebraços enquanto ainda estamos no útero já não desaparece com tanta frequência como antes, de acordo com um estudo publicado em 2020 por investigadores da Universidade Flinders e da Universidade de Adelaide, na Austrália.





Isso significa que há mais adultos do que nunca com o que equivale a um canal extra de tecido vascular circulando sob o pulso.





“Desde o século 18, os anatomistas estudam a prevalência desta artéria em adultos e nosso estudo mostra que ela está claramente aumentando”, disse o anatomista da Universidade Flinders, Teghan Lucas. explicado em 2020.





“A prevalência foi de cerca de 10 por cento entre os nascidos em meados da década de 1880, em comparação com 30 por cento entre os nascidos no final do século 20, representando um aumento significativo num período de tempo bastante curto, em termos de devolução”.





O artéria mediana forma-se bastante cedo no desenvolvimento em todos os seres humanos, transportando sangue para o centro dos nossos braços para nutrir as nossas mãos em crescimento.

Três artérias principais no antebraço – do meio para o centro. (ilbusca/Vetores de visão digital/Getty Images)

Por volta das oito semanas, geralmente regride, deixando a tarefa para outros dois vasos: a artéria radial (que podemos sentir quando medimos o pulso de uma pessoa) e a artéria ulnar.





Os anatomistas sabem há muito tempo que esta morte da artéria mediana não é uma garantia. Em alguns casos, isso dura mais ou menos um mês.





Às vezes nascemos com o leite ainda bombeando, alimentando apenas o antebraço ou, em alguns casos, também a mão.





Para comparar a prevalência deste canal sanguíneo persistente, Lucas e os colegas Maciej Henneberg e Jaliya Kumaratilake, da Universidade de Adelaide, examinaram 80 membros de cadáveres, todos doados por australianos de ascendência europeia.





Os doadores eram de 51 a 101 no momento da morte, o que significa que quase todos nasceram na primeira metade do século XX.





Observando a frequência com que encontraram uma grande artéria mediana capaz de transportar uma quantidade razoável de sangue, a equipa de investigação comparou os números com registos retirados de uma pesquisa bibliográfica, tendo em conta contagens que poderiam representar de forma exagerada a aparência do vaso.





Seus resultados foram publicados no Diário de Anatomia.





O facto de a artéria parecer ser três vezes mais comum em adultos hoje do que há mais de um século é uma descoberta surpreendente que sugere que a selecção natural favorece aqueles que retêm um pouco de sangue extra.

“Esse aumento pode resultar de mutações em genes envolvidos no desenvolvimento da artéria mediana ou de problemas de saúde nas mães durante a gravidez, ou ambos, na verdade”, disse Lucas.





Poderíamos imaginar que ter uma artéria média persistente poderia proporcionar a dedos hábeis ou antebraços fortes um suprimento sanguíneo confiável muito depois de nascermos. Ainda tem um também nos expõe a um risco maior de síndrome do túnel do carpouma condição desconfortável que nos torna menos capazes de usar as mãos.





Determinar os tipos de fatores que desempenham um papel importante nos processos de seleção de uma artéria mediana persistente exigirá muito mais pesquisas.





De qualquer forma, é provável que continuemos a ver mais destes navios, sugere a pesquisa.





“Se esta tendência continuar, a maioria das pessoas terá a artéria média no antebraço até 2100”, disse Lucas.





Este rápido aumento da artéria mediana em adultos lembra o reaparecimento de um osso do joelho chamado fabella, que também é três vezes mais comum hoje do que há um século.





Por menores que sejam essas diferenças, pequenas mudanças microevolutivas resultam em variações em grande escala que, em última análise, definem uma espécie.





Juntos, eles próprios criam novas pressões, colocando-nos em novos caminhos para a saúde e a doença que hoje talvez tenhamos dificuldade em imaginar.





Esta pesquisa foi publicada no Diário de Anatomia.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em outubro de 2020.