Os carros tornam algo ainda mais tóxico que a fumaça diesel, revela o estudo

A exposição à poluição do ar está associada a sete milhões Mortes prematuras por ano ao redor do mundo. Quando pensamos na poluição do ar urbano, as emissões de exaustão diesel são frequentemente descritas como uma chave culpada – com razão, dado Resultados anteriores de pesquisa. No entanto, Nossa última pesquisa mostra que a poeira das pastilhas de freio pode ser mais prejudicial aos nossos pulmões.





Poeira produzida por desgaste da estrada, pneus e freios, conhecidos como “Programas não exaustivos”agora são o principal tipo de emissões de transporte rodoviário, excedendo as emissões de escape Em muitos países europeus.





Entre eles, a poeira do freio geralmente é o principal contribuinte, mas ainda não está sujeito a regulamentos. Sabemos muito menos sobre os efeitos potenciais da poeira de frenagem em comparação com a poeira de exaustão a diesel.

Nós crescemos células de laboratório Imitar a membrana mucosa pulmonar e expor essas células a poeira do freio e poeira de escape a diesel. A poeira do freio provou ser significativamente mais prejudicial a essas células em diferentes medições relacionadas a doenças pulmonares, como câncer e asma. Curiosamente, descobrimos que a eliminação do cobre do pó do freio reduziu esses efeitos.





Apesar disso, os regulamentos atuais do veículo no Reino Unido Somente alvo as emissões de exaustão. Nossos resultados sugerem que há também uma necessidade urgente de considerar a regulamentação de emissões não exaustivas. A reformulação das pastilhas de freio pode ser uma maneira de reduzir a carga potencial de saúde imposta por essas emissões.





As pastilhas de freio previamente continham fibras de amianto para lidar com o superaquecimento. No entanto, o amianto foi proibido no Reino Unido 1999 Devido a vínculos com a doença pulmonar. Isso levou a indústria automotiva a projetar novos grãos de pastilhas de freio, especialmente Organic não-asbestos (NAO) Tampals comumente usados ​​hoje em veículos.





Comparamos o prejudicial do pó do desgaste dos diferentes tipos de almofada. Ironicamente, descobrimos que a poeira das almofadas NaO, projetada para substituir as almofadas de contêiner, era a mais tóxica das células pulmonares comparada não apenas à poeira de outros tipos de almofadas, mas também ao pó de escape a diesel.





Alguns dos efeitos em nossas células expostas dizem respeito a doenças como câncer de pulmão, fibrose pulmonar (cicatrizes pulmonares), asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Pesquisas anteriores mostraram que os metais de partículas de poluição do ar podem ter Efeitos tóxicos. Medimos o conteúdo de metal nos diferentes tipos de poeira de freio e pó de escape a diesel. As técnicas de IA identificaram um alto teor de cobre, como a característica decisiva do pó do freio das almofadas de Nao.





Também descobrimos que esse cobre poderia penetrar dentro das células pulmonares expostas. Mais interessante, quando tratamos essa poeira de freio com um produto químico para neutralizar o cobre, seus efeitos tóxicos foram reduzidos. Isso sugere que o cobre causa pelo menos algumas das propriedades nocivas dessa poeira.





Quase metade De todo o cobre no ar, respiramos o desgaste dos freios e pneus. Vários estudos realizados por outros grupos de pesquisa mostraram que a exposição a altas concentrações de cobre está associada a Função pulmonar alteradaE Risco geral de morte.





Veículos elétricos não são perfeitos

Há um Horror de enorme evidência mostrando que a poeira transportada pelo ar danifica nossa saúde. Infelizmente, embora a transição para veículos elétricos (EV) elimine as emissões de exaustão, incluindo gases tóxicos e poeira, ela não eliminará a estrada, pneus e poeira de freio.





Estudos indicam que, porque tendem a ser mais pesados, os veículos elétricos podem gerar mais poeira não exaustante do que veículos a gasolina ou diesel – O rótulo de emissão zero claramente não é exato.





Alguns veículos elétricos estão equipados com frenagem regenerativa Sistemas que permitem que o motor atue como gerador, diminuindo a velocidade do carro. No entanto, os veículos elétricos ainda estão equipados com sistemas de frenagem de fricção, o que ajuda a encerrar o carro, então eles sempre geram poeira de freio.





O próximo Euro 7 que será introduzido Em novembro de 2026 Colocará os limites das emissões de poeira do freio que podem estimular a inovação para desenvolver novas Materiais de frenagem Ou mecanismos de mordida de poeira. Eles também podem colocar um sotaque adicional no apaziguamento do tráfego e do design de estradas, para minimizar os estilos de direção de parada e agressivos – Ambos aumentam as emissões de poeira do freio.





Novas formulações de placas de freio podem reduzir o nível total de emissões de poeira ou poder ser projetadas para excluir componentes tóxicos da mesma maneira que a maneira como o amianto foi eliminado anteriormente.





Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, Califórnia e Washington adotaram legislação Reduzir o conteúdo de cobre Nas pastilhas de freio, embora seja principalmente em resposta a preocupações sobre o escoamento de cobre do pó de freio em defesas navegáveis, afetando a vida aquática.





Os shows não -intestinos estão ao nosso redor, inventas Cerca de 60% de todas as partículas de poluição derivadas de veículos no Reino Unido. É importante reconhecermos que não há poluente do ar para o qual existe um Nível de exposição segura estabelecida.

À medida que vamos a carros elétricos, a ciência e a regulamentação devem abordar essas emissões tão seriamente quanto as do tubo de escape.

James ParkinPesquisador, Poluição do Ar, Universidade de Southampton E Matt LoxhamProfessor, Faculdade de Medicina, Universidade de Southampton

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.