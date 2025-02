Os cientistas acabaram de dar um passo importante na criação da vida sintética

Depois de mais de uma década de trabalho, os pesquisadores chegaram a um passo importante em seus esforços para reorganizar a vida do laboratório, reunindo o cromossomo final em uma levedura sintética (Saccharomyces cerevisiae) genoma.





Os pesquisadores, liderados por uma equipe da Universidade Macquarie, na Austrália, escolheram o fermento como um meio de demonstrar o potencial da produção de alimentos que poderiam sobreviver aos rigores de um clima em mudança ou de uma doença generalizada.





É a primeira vez que um sintético Genoma eucariótico Foi construído na íntegra, após o sucesso com organismos mais simples de bactérias. Isso é prova de conceito para a maneira como organismos mais complexos, como culturas alimentares, podem ser sintetizadas pelos cientistas.

“Este é um momento histórico na biologia sintética”. disse Microbiologista molecular de Sakkie Pretorius, da Universidade Macquarie. “Esta é a última peça de um quebra -cabeça que ocupou pesquisadores em biologia sintética há muitos anos”.





Isso não significa que possamos começar a cultivar leveduras completamente artificiais a partir de zero, mas significa que as células de leveduras vivas podem ser potencialmente recodificadas – embora muito mais trabalho seja necessário para refinar e estender esse processo antes que isso aconteça.





E a analogia da codificação é boa, porque os pesquisadores tiveram que gastar muito tempo e esforços para depurar o dia 16 e último levedura sintética cromossoma (chamado synxvi) antes que o genoma funciona conforme desejado.





Uma variedade de ferramentas de publicação genética, como a baseada no CRISPR, foram implantadas para identificar e resolver os problemas do cromossomo. Por exemplo, eles tiveram que fazer o fermento usar adequadamente o glicerol como fonte de energia em temperaturas mais altas, que os cientistas podem querer melhorar a resiliência das leveduras.





Outro problema que a equipe superou marcadores genéticos, usada para identificar e seguir o DNA dentro do genoma. Acontece que a colocação desses marcadores é importante, que o mal pode interferir no comportamento celular.





“Uma de nossas principais descobertas foi como o posicionamento dos marcadores genéticos poderia atrapalhar a expressão de genes essenciais”. disse Biólogo sintético de Hugh Goold, da Universidade Macquarie.





O projeto SC2.0, do qual esta pesquisa faz parte, não é apenas modificar as culturas. Os mesmos princípios também podem ser aplicados a medicamentos e materiais sustentáveis, com possibilidades de acelerar sua produção ou torná -los mais difíceis.





Nossos esforços de engenharia genética continuam a se tornar mais ambiciosos e mais completos, e esse é outro passo importante nesse caminho. As melhorias são parcialmente reduzidas ao progresso em tecnologia e técnicas, com robótica disponível em Fundição do genoma australiano crucial neste estudo em particular.





“O genoma de levedura sintética representa um salto quântico em nossa capacidade de projetar biologia”. disse Biólogo sintético de Briardo Llorente, da Universidade Macquarie. “Essa conquista abre possibilidades emocionantes de desenvolver processos de bio-fabricação mais eficientes e duradouros, desde a produção de produtos farmacêuticos até a criação de novos materiais”.

A pesquisa foi publicada em Comunicações da natureza.