Os cientistas acabaram de encontrar o disfarce perfeito para se infiltrar em uma colônia de cupins

Sob o solo rochoso de Marrocos, os pesquisadores descobriram um surpreendente intruso sem vida não detectado dentro das colônias de cupins.

Poucos estrangeiros são aceitos no terminador da empresa, mas uma espécie de mosca evoluiu um incrível disfarce multi -escolar que conseguiu enganar os cupins, permitindo que suas larvas não apenas sobrevivissem, mas para prosperar.





Isso não estava firmemente documentado antes nessas moscas, de acordo com um novo estudo. Os autores dizem que é sorte que eles descobriram as larvas de mosca que vivem nas colônias no Montanhas anti-atlas do sul de Marrocos, onde proibições nativas (OCHRACEUS ANACANTHOTERMES)) Construir ninhos subterrâneos.





O biólogo evolutivo Roger Vila, do Instituto de Biologia Evolucionária, na Espanha e sua equipe, estudam borboletas e formigas, e como poucas borboletas estavam ativas naquele dia devido a chuvas recentes, eles procuraram formigas.





“Quando levantamos uma pedra, encontramos um monte de termo com três larvas de moscas que nunca tínhamos visto antes”, Vila disse. “A água provavelmente havia inundado as camadas mais profundas do ninho e as larvas apareceram na superfície”.





Intrigado, os pesquisadores retornaram três vezes. Eles levantaram centenas de pedras, mas encontraram apenas duas outras larvas, que estavam juntas em um monte de termo.





Isso sugere que a espécie é rara, diz Vila. Análise filogenômica indica que o fulaux pertence ao gênero Rhyncomya, Embora mais pesquisas sejam necessárias para estudar sua abundância, bem como outros detalhes sobre sua biologia e sua ecologia.





O que sabemos até agora já é incrível, no entanto.

Os cupins usam suas antenas para digitar e sentir qualquer pessoa que os ajude a identificar rapidamente os problemas. Os cupins de soldados especializados têm mandíbulas gigantes para essa ocasião.





No entanto, com tanta segurança invejável, ar condicionadoE a segurança alimentar, pode ser tentador para outros insetos tentarem se infiltrar em suas colônias, apesar do risco.





Para uma parte de seu disfarce, as larvas sopradas exibem uma “máscara de cupins” na parte de trás. É uma cabeça falsa decorada com antenas e palps semelhantes aos de um cupins de colheita.





A cabeça falsa também inclui olhos falsos, que são notavelmente como os olhos dos cupins da colheita. Na realidade, observe Vila, esses são buracos respiratórios.





“A maioria dos cupins vive com vários metros de profundidade e não tem percepção visual”, Vila disse. “No entanto, os cupins da colheitadeira saem ao entardecer para coletar a grama, para que tenham olhos funcionais de que as larvas são capazes de imitar com seus espiráculos”.





Além da cabeça de território falso, os corpos das larvas são cobertos com estranhos “tentáculos”. São imitações estranhas das antenas de cupins, como os pesquisadores demonstraram por microscopia de varredura de elétrons.





Ao contrário da cabeça falsa, esses tentáculos podem ser funcionais. As moscas parecem realmente usá -las para se comunicar com os cupins.





E como as larvas têm muitas dessas protuberâncias, elas são capazes de se comunicar com vários cupins ao mesmo tempo.





Essas são duas adaptações impressionantes, mas ainda não estão sozinhas.

Cada colônia de cupins tem seu próprio perfume, compartilhado por todos os membros, e ninguém lança sem ele. O fato de um termitite não ajudar se você não se sentir bem – os intrusos de outras colônias não são bem -vindos e podem ser desmembrados pelos soldados.





Mas essas moscas são profissionais. Eles não apenas mergulham o cheiro de uma colônia; Segundo Vila, eles correspondem perfeitamente.





“Quantificamos a composição química dessas larvas e o resultado é surpreendente: elas são indistinguíveis dos cupins da colônia onde vivem; eles se sentem exatamente os mesmos”, “, disse.





Na natureza, as larvas de mosca estavam nas salas de comida de seus anfitriões quando Vila e seus colegas as encontraram. Os pesquisadores trouxeram um pouco para um monte de terminação de laboratório, onde as larvas têm sérias em relação a áreas mais populosas.





Os cupins eram muito atentos, fluindo ao redor das larvas de mosca e lendo -as. Eles também pareciam nutri -los.





“As larvas não são apenas toleradas, mas se comunicam constantemente com os cupins por contato com seus tentáculos em forma de antena”, Vila disse. “Os cupins parecem até alimentá -los, embora ainda não tenha sido inequívoco”.





Alguns bump moscas (Phoridae) Imita também cupins, mas eles fazem isso como adultos, não as larvas. Nem estão intimamente ligados a esses golpes de vento, sugerindo que os Rus evoluíram de forma independente.





“O ancestral comum de tons e moscas jubarte remonta a mais de 150 milhões de anos, muito além do que separa os seres humanos de ratos. Estamos, portanto, convencidos de que descobrimos um novo caso de evolução da ‘integração social”, Vila disse.





Nenhuma outra espécie conhecida no gênero Rhyncomya Apresente uma aparência ou estilo de vida semelhante, consulte uma evolução relativamente rápida.





“Essa descoberta nos convida a reconsiderar os limites e o potencial das relações simbióticas e do parasitismo social na natureza”, Vila disse.





“Mas, acima de tudo, temos que perceber o quanto ainda não sabemos sobre a grande diversidade e especialização de insetos, que são organismos essenciais nos ecossistemas”.

O estudo foi publicado em Biologia atual.