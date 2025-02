Os cientistas acabaram de encontrar um conjunto oculto de “modos” no ouvido humano

Em um esforço para entender melhor como o ouvido interno pode ouvir os ruídos mais silenciosos, pesquisadores da Universidade de Yale se depararam com uma nova maneira potencial, o corpo humano gerencia ativamente ondas sonoras que podem nos ajudar a peneirar frequências extremamente baixas.





“Decidimos entender como o ouvido pode ser ajustado para detectar sons fracos sem se tornar instável e até responder na ausência de sons externos”, ” disse Físico Benjamin Machta.





“Mas, chegando ao fundo disso, tropeçamos em um novo conjunto de modos mecânicos de baixa frequência que a cóclea provavelmente suporta”.





Machta e modelagem matemática de sua equipe o órgão de detecção auditiva semelhante a um caracol conhecido como A cóclea revelado Uma nova camada de complexidade na maneira como nossa audição gerencia ativamente ondas sonoras para encontrar um sentido em todo esse barulho.





Para se tornar sons que podemos ouvir, vibrações empurram e desenham patches específicos para a frequência de Pêlos minúsculos na membrana da cóclea, forçando -os a emitir sinais nervosos transmitidos ao cérebro.





Essas vibrações podem facilmente perder vapor porque ondulam ao longo da superfície da membrana, mancham tons e diminuição do volume. EUT foi incluído por um tempo Os remendos discretos dos pêlos da cóclea podem amplificar as vibrações da superfície com um “chute” preciso e bem estimado para ajudar a ouvir em tons que esses patches são os mais sensíveis à detecção.





Agora, parece que o ouvido tem um reflexo semelhante que ouve em grande parte para as ondas de superfície, qualquer que seja o seu tomAfluencando com sensibilidade um equilíbrio que cancela o ruído indesejado sem introduzir sons fantasmas.

Cabelos super sensíveis que alinham o Membrana de Basilire Na cóclea, pode funcionar de maneira localizada e mais extensa, sugeriu os modelos, adaptando -se à necessidade de gerenciar ondas sonoras porque são convertidas em sinais elétricos.





A chave para as novas descobertas é a descoberta de que grandes partes da membrana de Basilire pode se unir e atuar como uma única entidade para sons de frequência mais baixa. Isso ajuda a cóclea a gerenciar melhor as vibrações de entrada e impedir que o ouvido seja sobrecarregado por sons com volumes mais altos.





Os resultados nos dão uma compreensão muito mais detalhada de como a cóclea e o ouvido funcionam, bem como a maneira pela qual os problemas com a audição podem desenvolver e abrir oportunidades para pesquisas futuras sobre a função do ouvido.





“Como esses modos recém -descobertos têm baixas frequências, acreditamos que nossos resultados também podem contribuir para uma melhor compreensão do público de baixa frequência, que é sempre um campo ativo de pesquisa”, ” disse O biofísico teórico Isabella Graf, anteriormente em Yale e agora no Laboratório Europeu de Biologia Molecular na Alemanha.





O público de baixa frequência é considerado na praia de 20 a 1.000 Hz Estudos anterioresÉ possível que o comportamento das células ciliadas observado nesta pesquisa seja crucial para garantir que os sons mais silenciosos sejam detectados e transmitidos ao cérebro.





“A exploração desses modos extensos e seu impacto no público continuam sendo um caminho emocionante para pesquisas futuras”, ” para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.

A pesquisa foi publicada em Vida prx.