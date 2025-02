Os cientistas acabaram de revelar como cozinhar o ovo “perfeito”

Hard, macio, macio ou escalfado. Os cientistas estudaram como cozinhar o ovo perfeito e encontraram uma nova receita que, segundo eles, otimiza seu sabor e qualidade nutricional.





Cozinhar um ovo é uma arte delicada porque amarelo e branco não cozinham na mesma temperatura.





O amarelo começa a solidificar a 65 graus Celsius (149 graus Fahrenheit) e branco a 85 ° C.





Para evitar acabar com uma concha, os chefes devem escolher uma “temperatura de compromisso”, disseram os autores de um estudo publicado na quinta -feira no diário Engenharia de Comunicações.

No caso de um ovo duro – cozido por 12 minutos a 100 ° C – todas as partes do ovo têm uma temperatura final de 100 ° C, bem acima da temperatura ideal de cozimento, especialmente para amarelo.





No caso do ovo de vácuo, que é cozido entre 60 e 70 ° C, o ovo final está a uma temperatura de 65 ° C.





Mas, embora essa seja a temperatura ideal para amarelo, é muito baixo para as proteínas de clara de ovo permanecerem juntas.





Quanto ao ovo flexível de Bouile, cozido por seis minutos a 100 ° C, os autores dizem que a gema de ovo é insuficiente.





Os especialistas em polímeros italianos abordaram o problema simulando o processo usando o software dinâmico do fluido de cálculo, que foi usado para simular e analisar o fluxo de fluidos e suas interações com superfícies sólidas.





Materiais recicláveis

A solução, eles sugerem, é usar uma panela de água fervente a 100 ° C e uma panela de água a 30 ° C e transferir o ovo de um para o outro a cada dois minutos por exatamente 32 minutos no total.





“Verificou -se que um estado estacionário no centro do amarelo é atingido a uma temperatura constante de 67 ° C”, a saber, o valor médio entre as temperaturas da panela de água fervente e a panela de água morna, Pellegrino Musto, um dos Os membros do estudo, disseram à AFP.





“Por outro lado, a albumina vê alternadamente as temperaturas na faixa de 100 a 87 ° C e 30 a 55 ° C durante os ciclos quentes e frios, respectivamente”, o que permite que todas as camadas de clara de ovo atinjam a temperatura de cozimento, adicionado Musto, diretor de pesquisa da Pesquisa Nacional Instituto de Polímeros, Compostos e Biomateriais do Conselho da Itália.





Os autores então testaram esse método de “cozinhar em ciclos” e descobriram que o resultado era “mais parecido com a fervura suave durante a análise da textura de seu albume, enquanto é muito semelhante à amostra de vácuo durante a consideração de seu amarelo “O estudo referido.





Os ciclos de culinária também têm uma “melhor vantagem sobre os métodos convencionais de culinária em termos de conteúdo nutricional”, disseram os autores.





A análise química mostrou que as gemas cozidas em ciclos continham mais polifenóis – micronutrientes saudáveis ​​- do que ovos duros, ovos macios ou ovos a vácuo.





Musto disse em um email que o resultado foi “(parcialmente) inesperado” e propôs que a “degradação da temperatura das moléculas bioativas” a temperaturas mais altas poderia ser uma causa possível.





O estudo também encontrou uma aplicação prática, com um dos autores do estudo, Ernesto di Maio, usando o método da cozinha cíclica “regularmente para sua família e amigos, que apreciam muito isso”.





No entanto, Musto enfatizou que o estudo teria aplicações além do cozimento, em particular no que diz respeito à reciclabilidade, que, segundo ele, era o tema principal do grupo de pesquisa.





“Um perfil térmico bem projetado pode permitir o desenvolvimento de camadas em camadas em um objeto feito de um único material” totalmente reciclável “, disse Musto.





“O objeto resultante terá propriedades em camadas como se fosse um objeto multimaterial”, disse Musto, acrescentando que é “muito difícil de reciclar”, exceto em circunstâncias raras.

