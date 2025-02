Os cientistas cheiraram as múmias egípcias antigas e tiveram uma surpresa

Quando vemos objetos nas janelas do museu, isso geralmente não conta toda a história. Uma coisa que tende a ser ignorada ou até perdida no processo de conservação é o cheiro. Consequentemente, perdemos muitas informações preciosas, como a maneira como o objeto foi produzido ou sua operação.





Meu campo é chamado de herança sensorial, que se relaciona com a maneira como nos envolvemos com objetos patrimoniais com outros sentidos que não a visão. Como parte disso, desenvolvo métodos para identificar e preservar odores culturalmente importantes.





Por exemplo, trabalhei com a Catedral de São Paulo para recriar o cheiro de sua biblioteca, para garantir que ela possa ser experimentada pelas gerações futuras. Eu também fazia parte de um projeto financiado pela UE chamado OdoropQue trabalharam com cientistas e historiadores da computação para contar as histórias de odores de 300 anos de história européia.





Com a ajuda de certos perfumistas, trouxemos cheiros de volta como o século XVIITH Amsterdã, com seus canais e árvores de Linden. Consequentemente, por exemplo, visitantes para Museu Ulm No sul da Alemanha, nossas interpretações olfativas podem viver para dez pinturas em exibição.





Meu último projeto explora muito mais no passado. A Universidade de Ljubljana me perguntou, em associação com a Universidade de Cracóvia e o Museu Egípcio do Cairo, para ajudar um estudo de órgãos mumificados. Ljubljana estudou um órgão mumificado no Museu Nacional da Eslovênia e foi convidado a estender sua pesquisa a certos corpos mumificados no Cairo.





Diretrizes estritas sobre o estudo desses órgãos estipulam que os pesquisadores devem usar técnicas que não sejam destrutivas. Uma maneira é ver o que pode ser aprendido pelo sentimento, e é por isso que entrei no projeto, liderado pelo professor Matija Strlič e pela pesquisadora de doutorado Emma Paolin.

Sarcófago exibido no Cairo. (O autor fornecido, CC BY-SA))

Estudamos nove corpos mumificados no Museu Egípcio, quatro dos quais foram exibidos e cinco em estoque. Eles se estendem por períodos diferentes, o mais antigo de 3.500 anos atrás. Eles também foram mantidos de maneiras diferentes e armazenados em lugares diferentes, portanto, dão uma representação decente de todos os corpos mumificados em diferentes coleções do mundo.





Eu criei uma equipe de oito sniffers especialistas, incluindo eu era um. Alguns são especialistas que trabalharam comigo em outros projetos, enquanto outros são colegas do Museu Egípcio que receberam treinamento antecipado de odores. Nós os queríamos no painel porque eles conhecem muito os odores em questão.





Pesquisar

Começamos fazendo uma análise química para garantir que os corpos com certeza se sentissem, porque nas décadas anteriores, eles foram tratados com pesticidas sintéticos para mantê -los. Vários corpos tinham altas concentrações desses pesticidas, que poderiam ser potencialmente carcinogênicos, portanto foram removidos do estudo.





Com os outros nove, abrimos um pouco o sarcófago para inserir pequenos tubos e extrair quantidades de ar. Um volume medido desse ar foi para sacolas especiais que levamos em uma sala longe das áreas de exibição, para que eu e os outros sniffers possamos descobri -los “nariz”.

Mais ar foi capturado dentro de tubos metálicos contendo um polímero que prende os compostos orgânicos voláteis, para que possam ser estudados em um laboratório da Universidade de Ljubljana. Esse ar foi submetido a várias análises químicas para ver quais compostos estavam presentes e também separados em suas partes constituintes usando cromatografia, para que possamos experimentar e descrever cada odor individualmente.





Foi um trabalho muito difícil: geralmente nos preparamos para sentar no final de um máquina especial Com uma aderência conhecida como porta olfativa. Você passa de 15 a 20 minutos para experimentar um cheiro após o outro, antes de descrevê -los rapidamente e avaliar sua intensidade. Isso pode ser tanto quanto um cheiro a cada segundo, o que pode ser esmagador – daí a reviravolta.

Emma Paolin, dando sua vez no porto olfativo em Ljubljana. (O autor fornecido, CC BY-SA))

Nossos resultados

Fiquei mais empolgado com a perspectiva de descobrir algo novo do que nervoso com o que seria sentir esses corpos antigos. No entanto, você seria perdoado por pensar que esses odores não seriam agradáveis. Dos relatos de arqueólogos a filmes como The Mummy (1999), os corpos mumificados estão associados a odores nauseantes.





No entanto, surpreendentemente, os cheiros eram bastante agradáveis. As descrições do time de cheirar incluíram “Woody”, “Floral”, “Sweet”, “Spicy”, “Retalie” e “Like Resina”. Conseguimos identificar os antigos ingredientes do embalsamamento, incluindo óleos de coníferas, incenso, mirra e canela.

Também identificamos as gorduras animais degradadas usadas no processo de mumificação; O humano permanece; E tanto pesticidas sintéticos quanto óleos benignos de pragas de plantas que foram usadas mais recentemente pelo Museu para Conservação.





Os corpos nas janelas tinham um perfume mais forte do que os de armazenamento, mas nenhum era tão forte quanto, digamos, um perfume. Surpreendentemente, sentimos o chá preto distintamente: quando você sente um corpo de milênios, certamente não espera ser transportado em sua cozinha. Os outros fungadores concordaram com o cheiro de chá, e mais tarde estabelecemos que a fonte provavelmente era um produto químico chamado Cariofileno.





Etapas futuras

Em seguida, reconstruiremos o cheiro de corpos mumificados para que os visitantes do Museu Egípcio possam descobri -los a partir da primeira mão. Faremos uma construção química fiel do que sentimos, bem como uma interpretação da maneira como o corpo se sentiu quando foi selado em seu túmulo.





Provavelmente será 2026 antes que o público possa experimentá -los. Enquanto isso, também somos abordados por outros museus com coleções egípcias antigas que desejam trabalhar conosco para aplicar métodos semelhantes.





Além disso, trabalho com outros colegas para desenvolver um catálogo de odores de importância cultural para o Reino Unido, incluindo carros antigos, pratos tradicionais e mais bibliotecas.

Eu tenho que amar o cheiro de uma antiga biblioteca. (O autor fornecido, CC BY-SA))

Espero que nosso trabalho com corpos mumificados seja um exemplo de como você pode trazer outra dimensão do patrimônio. Experimentar os cheiros ajuda a dar aos visitantes uma apreciação e compreensão mais holísticas dos assuntos.

E todo mundo é fascinado por corpos mumificados. Em breve, será possível colocá -lo no lugar dos arqueólogos que inicialmente descobriram seus túmulos e revelaram seus segredos ao mundo moderno.

Cecilia BembibreProfessor de Patrimônio Sustentável, Ucl

