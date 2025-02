Os cientistas colocaram um gene da linguagem humana em ratos e mudaram sua voz

Um novo concorrente para um “gene da linguagem” humano pode mudar a maneira como os riícolas de ratos quando são incorporados ao seu DNA.

O gene é chamado Nova1E em nossa própria espécie, é notavelmente única. Enquanto praticamente todos os outros mamíferos têm a mesma coisa Nova1 Variante em seu código genético, uma única mudança de aminoácido é observada na versão humana.





Este, um ajuste sutil pode ter desempenhado um papel essencial nas origens da linguagem falada e na expansão e na sobrevivência de Homo sapiensDe acordo com pesquisadores de Universidade Rockefeller e Cold Spring Harbor Laboratory em Nova York.





Até os neandertais e os denisovanos não têm a mesma variante, o que significa que ela deve ter evoluído nas centenas de milhares de anos, depois que nossas espécies se separaram desses pais extintos.





Outros “genes linguísticos” propostos, como Foxp2quem também faz Os ratos seguem de maneira diferente estão no DNA de neandertais. Assim, mesmo que provavelmente também tenham contribuído para as origens da linguagem humana, eles podem não ser responsáveis ​​por nosso sucesso evolutivo mais recente.





Não sabemos quais foram as capacidades linguísticas de nossos pais extintos, mas essa mudança recente foi muito eficaz no genoma humano.





Em mais de 650.000 sequências de DNA humano, os pesquisadores encontraram apenas seis pessoas anônimas que não tinham o moderno Nova1 variante. Nada sobre esses indivíduos é conhecido.





Sobre as origens da linguagem humana complexa, Nova1 é “The New Kid On the Block”, o geneticista Wolfgang ENARD que trabalhou no Foxp2 envergonhado disse Carl Zimmer em The New York Times.





“Esse gene faz parte de uma mudança evolutiva radical nos primeiros humanos modernos e refere -se às possíveis origens antigas da linguagem falada”, ” disse O neuro-oncologista Robert Darnell, da Universidade Rockefeller, que estuda o gene e seus vínculos com a doença e a função intelectual desde o início dos anos 90.





“”Nova1 Talvez um “gene da linguagem humana de boa fé”, embora seja certamente apenas uma das muitas mudanças genéticas específicas para os seres humanos “.

Quando Darnell e sua equipe geraram artificialmente a variante humana de Nova1 Nos ratos, eles descobriram que os roedores gritavam de maneira diferente. Adultos e filhotes sempre fizeram a mesma quantidade de ruído, mas seus modelos de vocalização haviam mudado.





Comparados aos camundongos típicos, filhotes geneticamente modificados fizeram gralhas de frequência superior ultrassônica. Suas chamadas não chamaram a atenção de sua mãe mais do que os chamados de um filhote de controle, mas esses sons podem indicar uma tentativa crescente de interação social, embora falhasse.





Chamadas de frequência mais alta também são usadas por camundongos masculinos adultos durante o desfile nupcial por razões semelhantes. Quando camundongos machos adultos são geneticamente modificados com humanos Nova1 Variante, suas gralhas durante o desfile nupcial não se tornaram mais altas, como filhotes. Em vez disso, suas vocalizações incluíam sílabas mais complexas.





“Eles” conversaram “de maneira diferente sobre ratos femininos,” explicar Darnell. “Podemos imaginar como essas mudanças na vocalização podem ter um profundo impacto na evolução”.





Por que os ratos parecem diferentes com os humanos Nova1 Variante é um mistério que Darnell e seus colegas desejam resolver. A equipe suspeita de que a variante humana causa mudanças moleculares em certas partes do cérebro do desenvolvimento de roedores – sejam os caminhos vocais do cérebro médio e do tronco cerebral ou mais recentemente das regiões avançadas no córtex, que controlam a altura e a frequência.





O Nova1 O gene é conhecido como um ‘Regulador de genes mestre“Porque influencia mais de 90% de outros genes humanos durante o desenvolvimento.





Nova1 Código para uma proteína chamada Nova-1 que podem cortar e reorganizar as seções do RNA mensageiro Quando ele se liga aos neurônios. Isso muda como as células cerebrais sintetizam proteínas, provavelmente criando diversidade molecular no sistema nervoso central.





Quando Darnell e sua equipe têm camundongos “humanizados” com o Nova1 Variante, eles encontraram alterações moleculares no RNA de emenda observadas nas células cerebrais, em particular em regiões associadas ao comportamento vocal.





“Nós pensamos, Uau. Não esperávamos este “Darnell disse. “Foi um daqueles momentos realmente surpreendentes da ciência”.

Para Darnell, compreensão Nova1 foi um esforço de qualquer carreira.





Nova1 deve ajudar Regular a aprendizagem em humanos, e Mutações neste gene Pode causar graves distúrbios psiquiátricos e anomalias no desenvolvimento do motor.





Seu papel no desenvolvimento da fala é Apenas comece a surgirE embora muitos permaneçam hipotéticos, as possibilidades são profundas.





“Nossos dados mostram que uma população ancestral de humanos modernos na África evoluiu a variante humana da i197V, que se tornou dominante, talvez porque conferiu vantagens relacionadas à comunicação vocal”, ” sugerir Darnell.





“Essa população deixou a África e se espalhou pelo mundo”.





Sem dúvida, converse a caminho.

O estudo foi publicado em Comunicações da natureza.