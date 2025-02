Os cientistas confirmam que seus alunos mudam de tamanho quando você respira

Você provavelmente já ouviu o ditado que os olhos são as janelas da alma, mas agora acontece que eles também estão conectados à maneira como respiramos.

Os cientistas há muito estudam o tamanho de nossos alunos para entender a atenção, a emoção e até as condições médicas. Mas agora, Nova pesquisa Surpreendentemente revelou que eles mudam de tamanho em sincronização com nossa respiração.





Nossos alunos nunca são estáticos; Eles se ajustam constantemente em resposta a fatores externos e internos. O mais conhecido é que eles controlam a quantidade de luz entra nos olhos, assim como uma abertura de câmera.





Você pode facilmente testar isso: olhe no espelho e brilha uma luz nos olhos, e você verá seus alunos diminuindo. Esse processo afeta diretamente nossa percepção visual. Os alunos mais importantes nos ajudam a detectar objetos fracos, especialmente em nossa visão periférica, enquanto os pequenos estudantes melhoram a nitidez, melhorando as tarefas como leitura.

De fato, esse reflexo é tão confiável que os médicos o usam para avaliar a função cerebral. Se um aluno não reagir à luz, ele poderá denunciar uma emergência médica como derrame.





No entanto, não é apenas a luz à qual nossos alunos reagem. Também está bem estabelecido que nossos alunos se contraem quando se concentram em um objeto vizinho e expandem em resposta ao esforço cognitivo ou excitação emocional.





Como o pioneiro da pesquisa de estudantes alemães Irene Loewenfeld Uma vez, “disse,” o homem pode corar ou pálido quando está emocionalmente agitado, mas seus alunos ainda estão se expandindo.





Por esse motivo, o tamanho dos alunos é frequentemente usado em pesquisa em psicologia e neurociência como uma medida de esforço mental e atenção.





A quarta resposta

Por muitas décadas, Esses três tipos de resposta aos alunos eram os únicos a quem os cientistas tinham certeza. Agora, eu e nossa equipe de pesquisadores do Instituto Karolinska em Estocolmo e da Universidade de Groningen, na Holanda, confirmamos que a respiração era um quarto.





No que agora será conhecido como “resposta da fase respiratória pupilar”, os alunos tendem a ser os mais importantes durante o vencimento e o menor no início da inalação. Ao contrário das respostas de outros alunos, ele vem exclusivamente no corpo e, é claro, ocorre. Assim como apenas, ele abrange dilatação e constrição.





Na verdade, houve pistas anedóticas de um vínculo entre respiração e nossos alunos por mais de 50 anos. Mas quando a equipe examinou estudos anteriores A evidência não era conclusiva na melhor das hipóteses. Dada a largura do tamanho dos estudantes em medicina e pesquisa, percebemos que era crucial estudar mais.





Confirmamos por uma série de cinco experiências com mais de 200 participantes do que o tamanho da pupila flutua em sincronização com a respiração, e também que esse efeito é notavelmente robusto. Nesses estudos, convidamos os participantes para o nosso laboratório e registramos o tamanho do aluno e o modelo respiratório enquanto eles relaxavam ou realizavam tarefas na tela do computador.





Variando sistematicamente os outros fatores -chave da resposta do aluno ao longo do estudo – a iluminação, a distância de fixação e o esforço mental necessário para as tarefas. De qualquer forma, a maneira como a respiração afeta os alunos permaneceu constante.





Além disso, examinamos como diferentes modelos respiratórios afetaram a resposta.





Os participantes foram convidados a respirar apenas através do nariz ou da boca e ajustar a frequência respiratória, além de diminuí -lo e acelerá -lo. De qualquer forma, o mesmo diagrama apareceu: o tamanho das pupilas permaneceu o menor em torno do início da inalação e o maior durante o vencimento.





E agora

Essa descoberta muda a maneira como pensamos em respirar e visão. Ele sugere uma ligação mais profunda entre a respiração e o sistema nervoso que não o alcançamos anteriormente. A próxima grande questão é se essas mudanças sutis no tamanho dos alunos afetam a maneira como vemos o mundo.





As flutuações são apenas frações de um milímetro, que é menor que a resposta da pupila à luz, mas semelhante à resposta do aluno ao esforço ou excitação mental.





O tamanho dessas flutuações é teoricamente grande o suficiente para influenciar nossa percepção visual. Nossa visão pode, portanto, se mover sutilmente em uma única respiração entre a otimização para a detecção de objetos fracos (com estudantes maiores) e a distinção de detalhes finos (com alunos menores).





Além disso, assim como a resposta da luz pupilar é usada como uma ferramenta de diagnóstico, as alterações na ligação entre o tamanho e a respiração dos alunos podem ser um sinal precoce de distúrbios neurológicos.





Esta pesquisa faz parte de um esforço mais amplo para entender como nossos ritmos internos do corpo influenciam a percepção. Os cientistas estão descobrindo cada vez mais que nosso cérebro não processa informações externas isoladamente – também incorpora sinais do nosso corpo.





Por exemplo, Informações de nossos corações e ritmos gástricos também foram sugeridos para melhorar ou impedir o tratamento de estímulos sensoriais recebidos.

Se nossa respiração afeta a forma como nossos alunos mudam, isso também poderia moldar a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor? Isso abre a porta para novas pesquisas sobre como os ritmos corporais moldam a percepção – uma respiração de cada vez.

Martin SchaeferPesquisador de pós -doutorado em neurociência cognitiva e psicologia comportamental, Instituto Karolinska

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.