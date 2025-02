Os cientistas descobrem: a Supernova permanece em uma sala surpresa

Duas fontes de luz misteriosas detectadas nos extremos de uma grande nuvem de Magellanica são identificadas como restos de supernova anteriormente desconhecidos. A descoberta foi feita pelo Observatório de 10 raios da Agência Europeia, XMM, Newton, depois que as observações revelaram emissões inesperadamente de 10 raios. A Supernova permanece formada com uma enorme estrelas explodindo, criando ondas de choque como ionoe e comprimindo o material interestelar circundante. A detecção destes restos em uma área onde as supernovas raramente são descobertas as novas questões sobre a distribuição do gás iona nesta galáxia anã.

Identificação J0624-6948 e J0614-7251

De acordo com estudar Publicado em astronomia e astrofísica, dois permanecem, J0624-6948 e J0614-7251, observaram estruturas circulares distintas em imagem visível e leve. As imagens lançadas recentemente da ESA mostram que isso permanece no lado inferior esquerdo de uma grande nuvem de magellanic com a chegada J0624-6948 em Orange e J0614-7251 no azul. Como relatado Por Space.com, os restos de supernova anteriormente identificados na galáxia foram marcados com cruzamentos amarelos. O estudo explica que a supernova para deixar para trás os restos mortais, a explosão deve estar na região contém gás ionoado, normalmente em uma densa áreas de formação de estrelas do que na galáxia extrema. O esplendor da magnitude detectou recentemente os restos alinhados com outros casos confirmados em uma grande nuvem de Magellanica.

Impacto na compreensão das estruturas galácticas

Em um oficial acelerar Os cientistas da ESA observaram que esses achados sugerem concentração superior do gás em uma grande nuvem de Magellanica do que o estimado anteriormente. A pesquisa propõe que as interações entre a Via Láctea, a pequena nuvem de Magellanica e Magellanica possam influenciar o movimento e a compressão do material interestelar. Sugere -se que incomodar os pontos fortes entre essas galáxias possa alterar a distribuição de gás, levando a regiões inesperadas da formação e operação de supernova.