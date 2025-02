Os cientistas descobrem uma nova classe de estados quânticos no grafeno

Forçados a gerenciar um labirinto de átomos de carbono dispostos exclusivamente em baterias torcidas, os elétrons fazem coisas bastante especiais.

Pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica no Canadá, Universidade de Washington e Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos e Instituto Nacional de Ciências Materiais no Japão Recentemente descobriu um novo estado de matéria estranha na dinâmica das correntes que fluem através de camadas de grafeno.





Os resultados confirmam as previsões sobre como os elétrons devem se comportar quando pressionados em arranjos cristalinos e podem contribuir com novas idéias sobre como obter abordagens confiáveis ​​para a computação quântica ou revelar meios de desenvolver uma supercondução à temperatura ambiente.





“O ponto de partida para este trabalho são dois flocos de grafeno, compostos de átomos de carbono dispostos em uma estrutura de favo de mel”. disse O principal autor do estudo folclórico de Joshua, físico da matéria condensada na Universidade da Colúmbia Britânica.





“A maneira como os elétrons saltam entre os átomos de carbono determina as propriedades elétricas do grafeno, que acabam sendo superficialmente semelhantes a fatores mais comuns, como o cobre”.





O grafeno tem sido cada vez mais considerado um material maravilhoso nas últimas décadas, sua rede de átomos de carbono conectados de uma maneira que deixa os elétrons sobressalentes para pular como tokens em um jogo de verificadores quânticos.





Os físicos sempre dobraram as regras deste jogo, encontrando meios novos e incomuns de modificar as propriedades da resistência ou coordenar em estados exóticos. Por esses motivos, o grafeno se tornou um playground perfeito para procurar índices sobre condutividade de baixa resistência ou testar os limites de vários efeitos quânticos.





Esse efeito é um “congelamento” de elétrons em posições limitadas, transformando -os efetivamente de uma massa do tipo líquido que flui em algo com estrutura. Conhecido como a Wigner CrystalEssa fase dos elétrons tem formas e comportamentos característicos que os pesquisadores pensaram que entendiam.





Nesta série de experiências, os pesquisadores torceram pilhas de folhas de grafeno com átomos únicos de uma maneira que forçou os átomos de carbono não ligados a se alinhar ao que é descrito como um efeito moiré (Ray Mwa pronunciado).

Efeitos de Moiré não são difíceis de encontrar em nosso mundo diário. Visto em pilhas de malha ou telas, elas aparecem como linhas, círculos ou curvas repetitivas, como contrastes no escuro e a luz que constitui a malha combinando ou cancelando.





É apenas neste caso que as estruturas contrastantes do grafeno torcido estão causando estragos na geometria do elétron, ou o que é chamado de topologia de sua paisagem. O resultado é uma mudança na velocidade do elétron, alguns até desenvolvendo uma torção quando se movem pelas bordas do material.





“Isso leva a um comportamento paradoxal do cristal eletrônico topológico que não vemos nos cristais convencionais de Wigner do passado – apesar da formação de cristal ao congelar elétrons em uma rede ordenada, ele pode, no entanto, levar a eletricidade por muito tempo de seus limites” , ” disse Popular.





É nesse novo campo bizarro de comportamento eletrônico que surgem atividades estranhas, como a quantificação da resistência conhecida como Efeito da sala quântica.





Novos estados topológicos de atividade como essa são uma mina de ouro em potencial para os físicos que desejam explorar meios para criar unidades de TI quânticas chamadas qubits que são mais resistentes que os tipos convencionais com base em partículas fundamentais.





Contorção de baterias estreitas de grafeno no equivalente eletrônico de um MÖA tira de bius talvez seja apenas o começo. A geometria nessa escala é teorizada para fornecer um zoológico bizarro de quase eletrônico eletrônico com todos os tipos de novas físicas distorcidas.

Esta pesquisa foi publicada em Natureza.