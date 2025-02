Os cientistas detectam os neutrinos mais enérgicos sempre no mar

Neutrino com nível de energia nunca foi capturado anteriormente nas profundezas do mar. Partícula subatômica, medindo cerca de 220 volts de elétrons de quadrilhões e registrou um detector dentro de um telescópio de neutrino de quilômetros de cubado (km3Net). Essa descoberta observa um marco significativo, por isso não excede os neutrinos anteriores detecta cerca de 100 vezes em termos de energia. E precisamente a origem dessa partícula, sinetórica, embora se acredite ter sido gerada pela maior energia do evento mundial. Os cientistas estão investigando sua fonte e vínculos em potencial com as extremidades dos fenômenos astrofísicos.

Neutrino de alta energia rastreado por um detector de mar profundo

De acordo com Descobertas Publicado em Nature in Neutrino e identificado com um interagido brevemente com os sensores de KM3NET, localizado no fundo do mar. O telescópio é dividido em duas seções, pesquisas asponhadas com Cosics no abismo (caixa) e pesquisa de oscilação com cosmos no abismo (ORCA) -é projetado para capturar neutrinos raros e de alta energia. Detecção em fevereiro de 2023 na caixa, colocou 80 quilômetros na costa da Sicília e se afogou a 3,5 quilômetros abaixo do nível do mar.

Neutrinos: mensagens cósmicas enganosas

Os neutrinos são elementares para transportar carga elétrica para possuir massa quase insignificante. Devido às interações fracas com o assunto, passe o maior número de objetos do desigual. Bilhões de neutrinos continuam viajando pelo corpo humano e pelo solo sem qualquer interação. A porpropcepção requer ferramentas altamente sensíveis, pois foi implantada no KM3NET, e use a luz azul de radiação Cherenkov produzida com partículas de viagem pela água mais rápido que a velocidade da velocidade da velocidade no meio da velocidade da velocidade na velocidade no Meio da velocidade no meio do eixo do que a velocidade do médium para a Uacia, como a velocidade do meio-no eixo do que a velocidade do médium para a uacia mais rápida que a velocidade no meio TO-A VELOCIDADE DO Médio-na velocidade máxima da velocidade no meio para obter a velocidade no meio-para obter a velocidade da velocidade no meio-a velocidade da velocidade em média para feio.

O poder das origens de uma investigação adicional

Nos níveis e trajetória da indústria do neutrino, indica que poderia ter origem do poderoso acelerador cósmico. Pesquisadores sugerem que fontes como buracos negros, supernova ou pulso não podem ser impulsionados. Outra hipótese é concedida de que a partícula emergiu do raio cósmico interagindo com a luz do fundo mundial de microondas. Os cientistas pretendem expandir o KM3NET para aumentar as capacidades de detecção, permitindo a maior exploração dos altos neutrinos da indústria e suas origens.

De acordo com o Paschal Coyle, o pesquisador do Centro Nacional da Pesquisa Científica na França, ele diz em acelerarA descoberta representa o passo para revelar mais sobre os eventos cósmicos extremos e seu impacto no universo.