Você tem problemas para trazer seu cão para recuperar seus chinelos? Os cientistas que anexavam capacetes de rastreamento ocular a um monte de cães encontraram as táticas perfeitas para prestar atenção.

De acordo com um, os donos de cães apontam e olham para um objeto para seguir as instruções Novo estudo Quarta-feira.





O olhar e o gesto do proprietário são úteis separadamente, “mas combinados são mais fortes”, disse a AFP à AFP, autora do estudo principal, autor do estudo principal do veterinário da Universidade de Medicina.





A equipe de pesquisadores austríacos colocou chefs em 20 cães para detectar exatamente onde os CACs analisaram quando foram confrontados com uma variedade de cenários.

Os sujeitos do teste incluíram oito chrex, bem como a equipe do Staffordshire, os pastores australianos e os Poodles.





Para a experiência realizada no laboratório de cães inteligentes da universidade, cada canino estava enfrentando um cientista de joelhos. Uma tigela foi colocada em cada lado do cientista, apenas uma das quais continha um deleite oculto.





Os cães foram então apresentados com cinco cenários diferentes, seis vezes cada.





Os cientistas apontavam a tigela enquanto olhavam para o cachorro, ou apontavam e olhavam para a tigela ao mesmo tempo, ou apenas olhavam para a tigela.





Eles até usaram a farsa clássica que muitos donos de cães jogam em seus animais de estimação – fingiram jogar uma bola na direção da tigela, mantendo -a na mão.





As gravações do arnês mostraram que os cães se comportaram melhor quando o cientista apontou e olhou para a tigela que continha o tratamento.





Sem surpresa, eles fizeram o pior quando os cientistas fingiram lançar a bola.





Mas eles entendem?

Para os pesquisadores, essa observação sublinhou a hipótese de que os cães seguem os índices de comunicação referencial humano, em vez de simplesmente direcional.





Em outras palavras, os cães poderiam entender o significado das informações dadas a eles – nesse caso, um deleite é – em vez de simplesmente trabalhar na direção em que são apontados.





Mas os pesquisadores tomaram cuidado para não tirar conclusões com pressa.





Exatamente o quanto os cães entenderam o que está acontecendo é uma questão em aberto, disse Voelter.





“É mais do que para eles uma diretiva imperativa ir a algum lugar? Ou eles entendem mais de uma maneira comunicativa?” Ele disse.





Pesquisas adicionais nessa área de pedagogia natural seriam necessárias, de acordo com o estudo dos procedimentos de revisão da Royal Society B: Biological Sciences.





O campo normalmente estuda como os índices de comunicação – como apontar e assistir a um objeto enquanto nomeam -o – ajudam as crianças pequenas a aprender os nomes de tudo ao seu redor.





Os pesquisadores também examinam como funciona para cães, disse Voelter.





O próximo passo é determinar se os cães também são melhores para aprender e memorizar as coisas “quando nos aproximamos”, acrescentou.

