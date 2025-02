Os cientistas observam as ondas do governo Kelvin em hélio superfluido pela primeira vez

Para os primeiros pesquisadores, rei com sucesso e observou as ondas de Kelvin em hélio superfluido, 4: selos de graus significativos na compreensão da energia da dissipação nos sistemas de quantidade. No estudo, providenciou o método para ter um excite ondas helicoidais, que anteriormente não eram condições inestimáveis. A pesquisa abre novas possibilidades para estudar vórtices quantificados e papel no transporte energético no nível da quantidade.

Governa a emoção das ondas de Kelvin

De acordo com estudar Publicado em física, também disponível em arxivKelvin Waves-primeiro descrito pelo Kelvin em 1880, é a empresa helicoidal, que viaja pelas linhas de vórtice em sistemas superfluidos. Essas ondas desempenham um papel crucial na dissipação de energia na quantidade de líquido, mas permanece difícil de estudar devido aos desafios da excitativa.

Professor Associado Yosuke Minowa, da Universidade de Kyoto, principal autor do estudo, anunciado Phys.org e avanço se reúnem inesperadamente. Um campo elétrico aplicado à nanopartícula decorando um vórtice quantificado com a intenção de mover a estrutura. Em vez disso, o núcleo do vórtice exibiu um movimento distinto da água, os principais pesquisadores mudam seu foco para controlar a excitação de Kelvin Waves.

Propriedades superfluidas ou quantidade de comportamento de vórtice

O hélio superfluido, 4, que exibe como resultado de escalas macroscópicas com resfriado abaixo de 2,17 Kelvin, sem viscosidade, permitindo que ele flua sem atrito. Esse estado único de proíbe energia de dissipar o calor, levando à formação de ondas de Kelvin com distúrbios no fluido das linhas de vórtice. A equipe é demonstrada que essas ondas, mais do que um turbulento fluido tradicional, fornecem um mecanismo essencial para o transporte do setor em sistemas superfluidos.

Nanopartículas usadas para a onda de visualização

Track Kelvin Waves, os pesquisadores introduziram nanopartículas de silício em hélio superfluido, 4 a 1,4 Kelvin um laser dirigente para a bolacha de silício se afogou em líquido. Algumas nanopartículas estão presas dentro do vórtice do coral, tornando -as visíveis em condições moderadas. O campo elétrico variado pelo tempo então aplicou, forçando oscilações nas partículas presas e gerando ondas helicoidais no vórtice.

A experimentação da transmissão do outro, a excitação das frequências que variam de 0,8 a 3,0 Hertz. Um sistema de dupla sala permitiu a reconstrução tridimensional do movimento da onda, confirmando sua natureza helicoidal.

Confirmação experimental e pesquisa futura

Prof. Minowa explicou que o Physi.org e a prova observados são de fato as ondas de Kelvin exigiram uma análise aprofundada de razões de dispersão, velocidade do tempo e dinâmica tridimensional. Ao reconstruir o vórtice de movimento em 3D, os pesquisadores fornecidos diretamente à generosidade da onda, confirmando a estrutura helicoidal canhota, que nunca demonstrou experimentalmente primeiro.

Para validar suas descobertas, a equipe desenvolvida pelo modelo Vortex filamento, que simulou Kelvin onda excitativo em condições semelhantes. Essas simulações confirmaram que as oscilações de nanopartículas carregadas geraram ondas helicoidais em ambas as direções, alinhando -se aos resultados experimentais.

O estudo apresenta um novo acesso ao estudo das ondas de Kelvin em hélio superfluido, oferecendo informações sobre vórtices mecânicos. Pesquisas futuras podem explorar processos de não linearidade e decaimento das ondas de Kelvin, o poder revela mais detalhes da quantidade de dinâmica de fluidos.