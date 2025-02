Um período raro de gelo, que se acredita estar profundamente dentro dos exoplanetas de gelo e da lua, está nas condições de laboratório pela primeira vez. Os cientistas identificaram uma forma híbrida de água chamada gelo plástico, que exibe os caracteres de água líquida de gelo sólida sob extrema pressão e temperatura. A Discovery espera fornecer novas idéias sobre a composição interna dos corpos celestes para Netuno e quinta -feira Moon Europe, no poder dos estudos fluidos no prático planetário.

As propriedades do gelo plástico identificadas em condições extremas

De acordo com estudar Publicado na Nature, as formas de gelo plástico com temperaturas submetidas a gelo em 177 graus Celsius e pressões superiores a 30.000 bares. Os trilhos de cristal Cles Creculum podem ser semelhantes para o gelo 7, mas permitem que as moléculas de água girem enquanto permanecem no lugar. Livia Bove, física da Universidade de Roma, Sapienza, explicado Para o conhecimento das notícias de que o material exibe plasticidade, ou seja, o deformado pode estar com sua estrutura.

As experiências são realizadas no Instituto Laue-Langevin, na França, onde o feixe de nêutrons é usado para medir o movimento em condições extremas. Exemplos de água foram expostos a ambientes de alta pressão e nêutrons dispersos forneceram dados para confirmar a existência do gelo plástico 7. Ao contrário das previsões teóricas anteriores, os pesquisadores descobriram que as moléculas são giradas por Jerky significa como se mover livremente.

Peças em potencial na evolução planetária

Baptiste Journeux, um cientista planetário da Universidade de Washington em Seattle, é uma mensagem científica para o Plastic Ice 7 para tocar em partes e titã na primeira formação. Na presença dessa época, pode ser água no interior.

Como é o gelo solar, o gelo 7, assim como o alto exsoplanetarium do oceano, o potencial que afeta a troca de nutrientes entre os fundos do mar e a água sobrejacente. A pesquisa em sua capacidade de incorporar sais poderia melhorar a compreensão da química oceânica no mundo distante.