Os cientistas podem ter descoberto uma alternativa natural ao Ozempic

Os cientistas podem ter identificado uma maneira de regular naturalmente o açúcar no sangue e o desejo por açúcar de maneira semelhante a medicamentos como o Ozempic.

Em ratos e humanos, a chave para desbloquear este processo natural acabou por ser um micróbio intestinal e os seus metabolitos – os compostos que produz durante a digestão.





Ao aumentar a abundância deste micróbio intestinal em ratos diabéticos, investigadores liderados por uma equipa da Universidade de Jiangnan, na China, conseguiram assistir eles podem “orquestrar a secreção do peptídeo-1 semelhante ao glucagon”.





O peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a sensação de saciedade. A liberação de GLP-1 é estimulada por certos alimentos e micróbios intestinais, e seu mecanismo de ação é imitado por medicamentos como a semaglutida (o ingrediente por trás do Ozempic).





Pessoas com diabetes tipo 2 geralmente apresentam função prejudicada do GLP-1, levando a problemas no controle do açúcar no sangue. É por isso que o Ozempic e outros agonistas do GLP-1 funcionam como tratamentos.





Esses medicamentos imitam os processos naturais do corpo e, embora tenham se mostrado muito eficazes, alguns pesquisadores querem entender como fazer com que o próprio corpo produza mais GLP-1.





“Cada vez mais pesquisas revelam que o nosso desejo por componentes alimentares vem de sinais enviados pelo intestino, um órgão fundamental na transmissão das preferências alimentares.” explicar os autores.





“No entanto, os genes, a flora intestinal e os metabólitos do microambiente intestinal envolvidos na regulação da preferência pelo açúcar não são claros no momento.”





Nova pesquisa sugere micróbios intestinais como Bacteroides vulgatus e seus metabólitos podem ajudar a moldar a vontade de uma pessoa por doces.





Em experimentos, se os camundongos não conseguissem produzir uma proteína intestinal, chamada Ffar4, os pesquisadores descobriram que as colônias intestinais de B. popular encolhido. Isto, por sua vez, diminuiu a liberação de um hormônio chamado FGF21, ligado ao desejo por açúcar.

Em estudos com ratos que tomaram agonistas do GLP-1, os pesquisadores encontrar drogas estimulam o FGF21.





Enquanto isso, em humanos, alguns estudos sugerem que pessoas com variantes genéticas do hormônio FGF21 têm cerca de 20% mais probabilidade de serem consumidores primários de alimentos açucarados.





Numa análise sanguínea de 60 participantes com diabetes tipo 2 e 24 controlos saudáveis, investigadores chineses descobriram que as mutações Ffar4, que reduzem a produção de FGF21, estão ligadas a uma maior preferência pelo açúcar, “o que poderia contribuir significativamente para o desenvolvimento da diabetes”.





Além disso, o microbioma intestinal pode ser um mediador chave deste processo.





Com certeza, a equipe de pesquisa descobriu que quando os ratos foram tratados com um metabólito de B. vulgar, estimulou a secreção de GLP-1, que também desencadeou a secreção de FGF21.





Juntos, isso significou mais controle do açúcar no sangue e menos desejo por açúcar nos ratos.





Ainda não se sabe se o mesmo se estenderá aos humanos, mas os autores alegar seu estudo “fornece uma estratégia para a prevenção do diabetes”.

O estudo foi publicado em Microbiologia natural.